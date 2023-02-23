«مجمع العربيّة بالشارقة» يستقبل طالبات في «جامعة الوصل»
«مجمع العربيّة بالشارقة» يستقبل طالبات في «جامعة الوصل»
23 فبراير 2023 21:44
في إطار السّعي إلى المزيد من توثيق العلاقات بين مجمع اللّغة العربيّة بالشّارقة والأكاديميّات والمؤسّسات العلميّة الرّسميّة الّتي تسهم بجهود وأدوار المجمع في خدمة اللّغة العربيّة وتدريسها، وضمن التّعاون العلميّ المشترك بين جامعة الوصل ومجمع اللّغة العربيّة بالشّارقة، زار وفدٌ من طالبات جامعة الوصل مجمعَ اللّغة العربيّة بالشّارقة صباح الأربعاء الماضي. وضَمَّ الوفدُ (45) طالبة مع الدكتور منجي عمري أستاذ الدّراسات اللّغويّة بالجامعة، وكان في استقبالهم الأمين العامّ لمجمع اللّغة العربيّة بالشّارقة الدكتور امحمد صافي المستغانمي وعددٌ من الخبراء اللُّغَوييّن والباحثِين بالمجمع. وبعد الترحيب بالوفد قدَّم الأمين العام للمجمع شرحاً تفصيليّاً عن المعجم التاريخيّ للّغة العربيّة، وعَرَّج على مراحل تنفيذه وآلية العمل فيه، وتحدث عن الجهود الكبيرة التي تبذلها المجامع اللّغوية العربيّة في إنجاز المعجم التاريخيّ، مُنَوِّهاً بِدَوْرِ الشَّارقة الرِّياديّ في خدمة اللّغة العربيّة واضطلاعها بإدارة وتنفيذ مشروع المعجم التاريخيّ للّغة العربيّة. وتخلَّل الزيارةَ عقدُ دورة تدريبيّة متخصصّة قدّمها المهندس: باسل حايك، المهندس التّقني لمشروع المعجم التاريخيّ؛ تطرق خلالها إلى التعريف بالمنصّة البحثيّة الخاصّة بالمعجم التاريخيّ للّغة العربيّة، وبيان مهارات البحث فيها، إضافة إلى تبصير الطالبات بكيفية الاستفادة من المعجم التاريخيّ في مشاريعهن العلميّة وأوراقهن البحثيّة ورسائلهن الأكاديميّة. كما اطّلع الوفد على نسخة مطبوعة من المعجم التاريخيّ للّغة العربيّة بأجزائه الستّة والثلاثين (36)، واستمع إلى شرح تفصيليّ عن المنهج العلميّ المتَّبع في إخراج المعجم. هذا وقد أبدى وفد جامعة الوصل إعجابهم الكبير بالجهود العلميّة العظيمة الّتي يُقدّمها مجمع اللّغة العربيّة بالشّارقة وبمخرجاته العلميّة القيّمة. وفي ختام الزّيارة سلَّم الأمينُ العامُّ لمجمع اللّغة العربيّة بالشّارقة الدكتور امحمد صافي المستغانمي وفدَ جامعة الوصل درعًاً تذكاريّة، وعدداً من إصدارات المجمع العلميّة.