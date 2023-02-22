رئيس الهيئة الدولية للمسرح: الإمارات أيقونة عالمية للفعاليات المسرحية في العالم
رئيس الهيئة الدولية للمسرح: الإمارات أيقونة عالمية للفعاليات المسرحية في العالم
23 فبراير 2023 00:31
الفجيرة (وام) أكد المهندس محمد سيف الأفخم، رئيس الهيئة الدولية للمسرح ومدير مهرجان الفجيرة الدولي للمونودراما، الدور البارز للإمارات في الحراك الثقافي، وتحديداً مجال المسرح في الساحة الدولية والتي باتت مقصداً للفنانين والمسرحين حول العالم. وقال في تصريح لوكالة أنباء الإمارات (وام): «الحركة المسرحية شهدت تطوراً ملحوظاً في مجال تنظيم المهرجانات والمؤتمرات التي تعزز من تواصل الثقافات واللغات من مختلف دول العالم، وآخر هذه الفعاليات القمة العالمية للمسرح والكونغرس العالمي للمسرح، التي جاءت برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وحضور سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، التي شهدت مشاركة ما يزيد على 500 مسرحي من مختلف أنحاء العالم، كما قلّدت الهيئة الدولية للمسرح ومنظمة الأمم المتحدة للعلوم والتربية والثقافة (اليونسكو)، سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة الميدالية الذهبية، تقديراً لجهود سموه في دعم الحركة المسرحية في العالم، خلال حفل افتتاح الدورة الـ 36 للكونغرس العالمي للهيئة الدولية للمسرح، الذي تستضيفه إمارة الفجيرة للمرة الأولى عربياً».
منجزات ثقافية أشار إلى أهمية القمة العالمية للمسرح والتي تجمع الفنون الأدائية، التي تندرج تحت مظلة «اليونسكو» بمشاركة واسعة من الفنانين والمسرحيين للتعرف على آخر ما توصلت له دولة الإمارات من منجزات ثقافية وحضارية، التي نجحت في ترؤس العديد من المنظمات والهيئات العربية والدولية في قطاع الثقافة. وقال الأفخم، إن مهرجان الفجيرة الدولي للمونودراما وصل إلى مستوى متميز بعد مرور عشرين عاماً على انطلاقه، والذي حظي بدعم وحرص صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، ومتابعة سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وإيمانهما بفريق العمل لإنجاح مسيرة المهرجان ووصوله للعالمية، حيث بلغ عدد الضيوف في دورته الأولى 30 ضيفاً، إلى أن بلغ عدد الضيوف أكثر من 300 ضيف يحرصون على المشاركة في المهرجان، كما فتح هذا المهرجان الباب للوصول إلى الهيئة الدولية للمسرح والفوز باستضافة المكتب التنفيذي للهيئة، والفوز برئاسة الهيئة الدولية للمسرح كأول عربي يرأس هذه «الهيئة» منذ تأسيسها وهذا بحد ذاته إنجاز مهم للدولة. وأضاف رئيس الهيئة الدولية للمسرح أن مهرجان الفجيرة الدولي للمونودراما ساهم في دعم الحركة الثقافية في المنطقة، التي انبثقت منه العديد من المهرجانات الثقافية، إلى جانب مساهمة المهرجان في الانتعاش الاقتصادي بعد جائحة «كورونا»، بالإضافة إلى تأهيل جيل جديد يستكمل في المستقبل مسيرة نجاح المهرجان ليكون نموذجاً ناجحاً في العالم للمهرجانات الثقافية.