الهيئة الدولية للمسرح تُكرّم ولي عهد الفجيرة

الفجيرة (وام)

قلّدت الهيئة الدولية للمسرح ومنظمة الأمم المتحدة للعلوم والتربية والثقافة «اليونيسكو»، سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، الميدالية الذهبية، تقديراً لجهود سموه في دعم الحركة المسرحية في العالم، ومبادراته في خدمة قطاع الثقافة والفنون عبر المشاريع المحلية والعالمية الرائدة في هذا المجال.

جاء ذلك خلال حضور سمو ولي عهد الفجيرة، حفل افتتاح الدورة الـ36 للكونغرس العالمي للهيئة الدولية للمسرح الذي تستضيفه إمارة الفجيرة للمرة الأولى عربياً، بحضور الشيخ محمد بن حمد بن سيف الشرقي، مدير عام دائرة الحكومة الإلكترونية بالفجيرة، والشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي.

آفاق للحوار الحضاري

وقال محمد سعيد الضنحاني، مدير الديوان الأميري بالفجيرة، في كلمته خلال افتتاح الحدث، إن تكريم سمو ولي عهد الفجيرة هو إشادةٌ دوليّةٌ بأثر الدعم الكبير الذي قدمه سموه للمشاريع التي تدعم المسرح والفنون، والتي انعكست نتائجها بشكل إيجابي وواضح على قطاع المسرح في العالم.

وأضاف الضنحاني أنّ مسيرة العمل التي اتّخذتها إمارة الفجيرة لخدمة قطاع الفنون، هي نِتاجُ التّوجيه الذي يقوده صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، والدعم الذي يقدّمه سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، إيماناً بِدَور الفن والثقافة في تعزيز النسيج الإنساني المشترك بين شعوب العالم، وفتح آفاقٍ متجدّدة للحوار الحضاري، ويدفع بالعالم ليتواصل عبر لغةٍ واحدةٍ هي لغة الفنون عامة، والمسرح خاصّة.

عروض دولية

وشهد سمو ولي عهد الفجيرة، عروض حفل الافتتاح التي عبّرت عن الموروث الثقافي لعدد من دول العالم وهي فن المالد الإماراتي، وعرض جادي روجو باكال من المكسيك، وعرض رحلة الحياة من فرنسا، وعرض حلم التنين قدمه المركز الفييتنامي للهيئة الدولية للمسرح، وعرض النهضة من مركز الهيئة الدولية للمسرح في بوركينا فاسو. حضر حفل الافتتاح، الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، ومحمد سيف الأفخم، رئيس الهيئة الدولية للمسرح، وأعضاء الهيئة من مختلف دول العالم، وعدد من المسؤولين بالفجيرة.