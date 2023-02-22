الخميس 23 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
ثقافة

انطلاق دورة «علم المكتبات» في مركز جمعة الماجد

المشاركون أثناء افتتاح الدورة
22 فبراير 2023 21:40

دبي (الاتحاد)
انطلقت الثلاثاء، الموافق 21 فبراير 2023، في مقر مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي، فعاليات الدورة التأهيلية السابعة عشرة في علم المكتبات والمعلومات، بمشاركة 26 مشاركاً ومشاركة من مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة في الدولة، بالإضافة إلى عدد من المشاركين من خارج الدولة.
وبدأت الدورة بكلمة ترحيبية قدَّمها الدكتور محمد كامل جاد، مدير عام المركز، حثَّ فيها المشاركين على الاستفادة من هذه الدورات التي تنمّي مهارات الموظفين في مجال عملهم، وقال: «إن هذه الدورة تأتي استمراراً للدورات السابقة التي دأب المركز على تقديمها مجاناً للراغبين والمهتمين، وستتبعها دورات تخصصية في تحقيق المخطوطات وفهرستها وترميمها وفي علم الوثائق والأرشيف».
وتركز الدورة على مبادئ الفهرسة وقواعدها الأنجلوأميركية من خلال ثلاثة موضوعات رئيسة هي: الفهرسة الوصفية وفق القواعد الأنجلوأميركية، وبناء ملفات الاستناد للمؤلفين والهيئات وقواعد الوصول، والتحليل الموضوعي وتصنيف ديوي العشري وفق الطبعة العربية الحادية والعشرين.
وقد شكر المشاركون المركز على إتاحة الفرصة لهم للمشاركة في الدورة التي تهدف إلى تدريب العاملين في المكتبات على البرامج والعلوم المستخدمة في فهرسة الكتب المطبوعة.

أخبار ذات صلة
البريطانيون يهربون من البرد إلى المكتبات
مركز جمعة الماجد يشارك في «القاهرة الدولي للكتاب»
مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث
المكتبات
آخر الأخبار
موضوعية
عربي ودولي
زلزال بقوة 7.1 درجة يضرب طاجيكستان قرب الحدود مع الصين
اليوم 07:10
محمد بن راشد خلال الجولة بحضور حمدان بن محمد ومنصور بن زايد
الإمارات
محمد بن راشد: التطور الدفاعي في الإمارات ثمرة رؤية تؤمن بالسلام
اليوم 02:00
«ايدج» تزود شرطة أبوظبي بآليات «عجبان»
الإمارات
«ايدج» تزود شرطة أبوظبي بآليات «عجبان»
اليوم 02:00
حمد الكعبي ومحمد الكويتي ومحمد العلي يتحدثون إلى الحضور خلال الجلسة (تصوير: وليد أبو حمزة)
الإمارات
في ندوة على هامش فعاليات «آيدكس».. خبراء يحدّدون اتجاهات المخاطر السيبرانية
اليوم 02:00
الحضور خلال التوقيع (من المصدر)
الإمارات
«إيدج» توقع اتفاقية تعاون صناعي مع «فينكانتييري»
اليوم 02:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©