الخميس 23 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
ثقافة

«كُتاب الإمارات» يشارك في المنتدى الثقافي الخليجي

«كُتاب الإمارات» يشارك في المنتدى الثقافي الخليجي
22 فبراير 2023 21:37

أبوظبي (الاتحاد)
شارك اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات في المنتدى الثقافي الخليجي الثاني من خلال جلسات نقدية ومهرجان شعري، وقد نظمه نادي المنطقة الشرقية الأدبي في مدينة الدمام بالتعاون مع مركز الخليج للأبحاث، وذلك خلال الفترة من 19 إلى 21 فبراير 2023 في مقر النادي بالدمام، بمشاركة 40 أديباً من دولة الإمارات العربية المتحدة ودول الخليج.
وترأست الأديبة شيخة الجابري وفد الاتحاد الذي ضم الناقدة الدكتورة بديعة الهاشمي والشاعرين عبدالرحمن الحميري وأسماء الحمادي، حيث شاركت الأديبة شيخة الجابري في إدارة جلسة نقدية، كما شاركت الدكتورة بديعة الهاشمي في الجلسات النقدية التي أُقيمت ضمن محور: «الحركة النقديّة في دول مجلس التعاون الخليجي خلال 20 عاماً (2002 - 2022)».

وكانت مشاركتها من خلال ورقة نقدية حملت عنوان: «النقد الأدبي في الإمارات العربية المتحدة بين الصحافة والمؤسسة الأكاديميّة». كما شارك الشاعران أسماء الحمادي وعبدالرحمن الحميري في الأمسيات الشعرية المصاحبة للمنتدى.
ومن جانب آخر، تم تكريم اتحاد كتاب وأدباء الإمارات من قبل منظمي المؤتمر ومثلت الاتحاد الأديبة شيخة الجابري رئيس الوفد عضو مجلس الإدارة المسؤول الثقافي.

أخبار ذات صلة
«كتّاب» الإمارات يشارك في «المنتدى الثقافي الخليجي»
اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات
المنتدى الثقافي الخليجي
آخر الأخبار
موضوعية
عربي ودولي
زلزال بقوة 7.1 درجة يضرب طاجيكستان قرب الحدود مع الصين
اليوم 07:10
محمد بن راشد خلال الجولة بحضور حمدان بن محمد ومنصور بن زايد
الإمارات
محمد بن راشد: التطور الدفاعي في الإمارات ثمرة رؤية تؤمن بالسلام
اليوم 02:00
«ايدج» تزود شرطة أبوظبي بآليات «عجبان»
الإمارات
«ايدج» تزود شرطة أبوظبي بآليات «عجبان»
اليوم 02:00
حمد الكعبي ومحمد الكويتي ومحمد العلي يتحدثون إلى الحضور خلال الجلسة (تصوير: وليد أبو حمزة)
الإمارات
في ندوة على هامش فعاليات «آيدكس».. خبراء يحدّدون اتجاهات المخاطر السيبرانية
اليوم 02:00
الحضور خلال التوقيع (من المصدر)
الإمارات
«إيدج» توقع اتفاقية تعاون صناعي مع «فينكانتييري»
اليوم 02:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©