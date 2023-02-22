«كُتاب الإمارات» يشارك في المنتدى الثقافي الخليجي

أبوظبي (الاتحاد) شارك اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات في المنتدى الثقافي الخليجي الثاني من خلال جلسات نقدية ومهرجان شعري، وقد نظمه نادي المنطقة الشرقية الأدبي في مدينة الدمام بالتعاون مع مركز الخليج للأبحاث، وذلك خلال الفترة من 19 إلى 21 فبراير 2023 في مقر النادي بالدمام، بمشاركة 40 أديباً من دولة الإمارات العربية المتحدة ودول الخليج. وترأست الأديبة شيخة الجابري وفد الاتحاد الذي ضم الناقدة الدكتورة بديعة الهاشمي والشاعرين عبدالرحمن الحميري وأسماء الحمادي، حيث شاركت الأديبة شيخة الجابري في إدارة جلسة نقدية، كما شاركت الدكتورة بديعة الهاشمي في الجلسات النقدية التي أُقيمت ضمن محور: «الحركة النقديّة في دول مجلس التعاون الخليجي خلال 20 عاماً (2002 - 2022)».
وكانت مشاركتها من خلال ورقة نقدية حملت عنوان: «النقد الأدبي في الإمارات العربية المتحدة بين الصحافة والمؤسسة الأكاديميّة». كما شارك الشاعران أسماء الحمادي وعبدالرحمن الحميري في الأمسيات الشعرية المصاحبة للمنتدى. ومن جانب آخر، تم تكريم اتحاد كتاب وأدباء الإمارات من قبل منظمي المؤتمر ومثلت الاتحاد الأديبة شيخة الجابري رئيس الوفد عضو مجلس الإدارة المسؤول الثقافي.