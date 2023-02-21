«الأرشيف والمكتبة الوطنية» يعلن إطلاق موسمه الثقافي الثاني 2023
«الأرشيف والمكتبة الوطنية» يعلن إطلاق موسمه الثقافي الثاني 2023
21 فبراير 2023 21:42
أبوظبي (الاتحاد) أطلق «الأرشيف والمكتبة الوطنية» موسمه الثقافي الثاني للعام 2023، ويتضمن برنامجه ندوات وجلسات ومحاضرات وطنية ثرية ومتنوعة تهدف إلى نشر المعرفة، وهي تتطرق لتاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة وتراثها وثقافتها، بما يعزز الانتماء للوطن والولاء للقيادة الرشيدة، ويرسخ الهوية الوطنية، ويسهم في غرس المبادئ الوطنية في نفوس الأجيال الصاعدة. وعن الموسم الثقافي الثاني، قال عبد الله ماجد آل علي، مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية: «يؤكد موسمنا الثقافي 2023 حرصنا على تعزيز السمعة المؤسسية للأرشيف والمكتبة الوطنية، واهتمامنا ببناء مجتمع معرفي يعتز بتاريخه العريق ويفخر بهويته وثقافته، ولذلك فموضوعات ندواته تركز في موضوع الاستدامة، حيث أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2023 عام الاستدامة، والذي انطلق تحت شعار (اليوم للغد). ويثري باقة ندوات موسمنا الثاني المتنوعة نخبة من كبار المختصين والخبراء وكبار المثقفين الذين سيتأملون الماضي ويستخلصون منه الدروس، ويسلطون الضوء على أبرز محطات الحاضر، ويستشرفون المستقبل، وستعزز باقة الفعاليات التي يحفل بها عام 2023 جهود الأرشيف والمكتبة الوطنية -وهو يؤدي مهامه ورسالته- بالإبداع والابتكار الذي يعدّ ضرورة حتمية، وهو من أبرز سمات المستقبل».
الابتكار نهج التميز وأشار آل علي إلى أن ندوات الموسم الثقافي الجديد تأتي منسجمة مع المناسبات الوطنية العزيزة على نفوس الجميع، ويحتفي بها الأرشيف والمكتبة الوطنية، ومتكاملة مع الفعاليات الكبرى التي ينظمها في أجندته للعام الجاري. وأضاف: «إن أولى ندوات موسمنا الثقافي الثاني كانت في جمهورية مصر العربية الشقيقة، حيث نظمنا في القاهرة ندوة بعنوان: (التراث والهوية العربية في عصر الرقمنة...الفرص والتحديات) في 23 من يناير الفائت، شارك فيها نخبة من أبرز رموز وقيادات الفكر والثقافة في دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر، وقد حظيت الندوة باهتمام المثقفين والإعلام، وكانت مدخلاً مهماً لمشاركة الأرشيف والمكتبة الوطنية في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2023». وأكد أهمية الندوة الثانية التي سيتم انعقادها بمقر الأرشيف والمكتبة الوطنية في 27 فبراير الجاري، بعنوان: «الابتكار نهج التميز لمجتمع مستدام»، مشيراً إلى أن أهمية هذه الندوة تأتي من توقيت تنظيمها في بدايات عام 2023 عام الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتحديداً في شهر فبراير، الذي أرادته حكومتنا شهراً للابتكار في دولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى أن الندوة المذكورة تركز في أهمية الابتكار والتميز في المجتمع المستدام، وهو رديف المدن المستدامة التي لا تدخر جهداً في سبيل تحسين جودة الحياة بالحلول العملية والمبتكرة التي تنسجم مع الحياة العصرية.
التراث وذاكرة الشعوب يسلط الموسم الثقافي الثاني للأرشيف والمكتبة الوطنية الضوء على مواضيع مهمة، أبرزها: التنمية المستدامة في خطة أبوظبي 2030، التراث وذاكرة الشعوب.. نحو حماية الأثر المادي والموروث الإنساني واستدامته، إرث زايد المستدام والخمسين عاماً المقبلة، المواطنة الإيجابية العالمية، والمجتمع الأندلسي والتمازج الثقافي، الاستدامة في محاور كونجرس المجلس الدولي للأرشيف الذي تستضيفه أبوظبي في أكتوبر2023. وتتناول الندوات أيضاً: دور التسامح في التضامن الاجتماعي المستدام، وحلم وطن مستدام، والمرأة الإماراتية، إنجازات وطموحات عالمية، وغيرها.