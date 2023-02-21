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ثقافة

محمد الشرقي: للفنون دور في تشكيل الحضارات الإنسانية

محمد الشرقي خلال حضوره قمة المسرح وفي الصورة الكاتب النيجيري وول سوينكا الحائز جائزة نوبل للآداب وكبار الحضور (وام)
22 فبراير 2023 01:41

الفجيرة (وام)

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أكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، دور الفنون في تشكيل الحضارات الإنسانية عبر التاريخ وأهمية نشرها وتعزيز حضور أشكالها المختلفة في المجتمعات. جاء ذلك خلال حضور سموه قمة المسرح التي بدأت أعمالها أمس تزامناً مع انطلاق الكونغرس العالمي للهيئة الدولية للمسرح، بحضور معالي سعيد محمد الرقباني، المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيرة، ومحمد سعيد الضنحاني، مدير الديوان الأميري بالفجيرة، بمشاركة ما يزيد على 500 مسرحي من مختلف أنحاء العالم.
وأشار سمو ولي عهد الفجيرة، إلى دعم وتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، التي تشكل ركيزة أساسية للعمل الثقافي جعلت من إمارة الفجيرة مكاناً يجمع المبدعين والفنانين في مختلف الفنون، ودعمت توجهات الدولة في هذا المجال، مما أهلها لاستضافة هذا اللقاء العالمي الكبير الذي يضم أهم الخبرات الثقافية والمسرحية.
وقال محمد سيف الأفخم، رئيس الهيئة الدولية للمسرح، في كلمته إن استضافة هذا المؤتمر وللمرة الأولى في الوطن العربي فرصة لإعادة الفنون الأدائية إلى الصدارة بعد الجائحة، وانطلاقاً من الفجيرة التي ستظل مركزاً مهماً تضم كل المبدعين، مشيداً بدعم سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، لأعمال هذا المؤتمر الكبير الذي يجمع صناع المسرح في العالم في يوم تاريخي.
ومن جانبه، أكد مبارك الناخي، وكيل وزارة الثقافة والشباب، دعم دولة الإمارات لصناعة الثقافة والإبداع كتوجّهٍ استراتيجي وطني، خاصة ثقافة المسرح، وتشجيع الشباب والموهوبين على العمل في هذه المشاريع.
وتناول الكاتب والمسرحي النيجيري وول سوينكا الحائز جائزة نوبل للآداب، والسفير العالمي للمسرح، في كلمة رئيسية ألقاها في الافتتاح، تجربته الشخصية في الكتابة للمسرح، ودوره في التنمية والتواصل المجتمعي، إضافة إلى أهمية فنون الأداء في تعزيز الحوار بين الأمم الواحدة ثم بين المجتمعات ككل.
ومن جهتها، ألقت إليسا لونكون أنتيلو، اللغوية والناشطة في مجال حقوق الإنسان من أصل مابوتشي من جمهورية تشيلي، كلمة رئيسية أكدت فيها القيم الإنسانية والاجتماعية المشتركة بين شعوب العالم، وضرورة تحقيق الترابط والمشاركة بين البشر، وتبنّي ذلك عبر الفنون، وفي مقدمتها المسرح.
حضر القمة، الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، وعدد من المديرين والمسؤولين بالفجيرة، وجمعٌ من المسرحيين، وأبرز الشخصيات المؤثرة في مجال المسرح والفنون الأدائية في العالم.

محمد الشرقي
ولي عهد الفجيرة
الإمارات
الفجيرة
محمد بن حمد الشرقي
الهيئة الدولية للمسرح
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