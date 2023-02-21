مؤسسة المباركة تنظم مسابقة «بلغتي أبدع» بين طلبة المدارس

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت الشيخة الدكتورة موزة بنت مبارك آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة المباركة، على أهمية ترسيخ مكانة اللغة العربية لدى النشء والأجيال الجديدة، وابتكار طرق وأساليب تدريس تعزز من توظيف (اللغة الأم) في التعليم بمختلف مراحله باعتبارها الوعاء الحضاري لتاريخ الأمة وتراثها العريق.

وأشارت إلى أن تخصيص الأمم المتحدة لليوم العالمي للغة الأم من شأنه أن يسلط الضوء على أهمية اللغة ودورها في التنشئة الاجتماعية، ومن هنا فإن واجب مختلف الجهات المسؤولة هو تعزيز دور اللغة العربية في العملية التعليمية والحياة اليومية، إذ تزخر اللغة العربية بمفردات ثرية تجعلها مواكبة للتطور التكنولوجي والعلمي الذي يشهده العالم على مدار الساعة.

جاء ذلك في كلمة للشيخة الدكتورة موزة بنت مبارك آل نهيان على هامش مشاركة مؤسسة المباركة في احتفالات اليوم العالمي للغة الأم، حيث نظمت المؤسسة مسابقة علمية في مركز أبوظبي الإبداعي بين طلبة مدارس حمدان بن زايد، والختم، وثانوية أبوظبي، والاتحاد في إمارة أبوظبي تحت شعار: «بلغتي أبدع».

ومن جانبها، أكدت عائشة السعدي، مدير عام مؤسسة المباركة بالإنابة، أهمية هذه الورشة التي تستهدف اكتشاف المواهب الطلابية وإبداعاتهم في اللغة العربية، ورعاية هذه الإبداعات بما يكفل لها الاستدامة في مدارسهم ومن قبل أسرهم، ومن هنا جاء طرح مؤسسة المباركة لهذه المسابقة التي ضمت 30 طالباً تنافسوا في إبراز مواهبهم وإبداعاتهم في اللغة العربية، وفازت في المسابقة مدرسة حمدان بن زايد وقدمت لهم مؤسسة المباركة جوائز عينية وشهادات تقدير.