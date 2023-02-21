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ثقافة

توقيع اتفاقية الاحتفاء بالشارقة ضيف شرف «سيؤول للكتاب»

العامري ويون شول هو خلال حفل توقيع الاتفاقية (من المصدر)
22 فبراير 2023 01:41

الشارقة (الاتحاد)

ضمن جهودها في تعزيز مكانة الشارقة على خريطة مراكز صناعة المعرفة العالمية، وقعت «هيئة الشارقة للكتاب» اتفاقية استراتيجية مع «جمعية الناشرين الكوريين» لتنظيم برنامج الشارقة ضيف شرف فعاليات الدورة المقبلة من «معرض سيؤول الدولي للكتاب»، والاحتفاء بالمشروع الثقافي لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، إلى جانب إعداد خطة لمشاركة جمهورية كوريا في فعاليات الشارقة الدولية.
جاء ذلك خلال لقاء جمع وفد «الشارقة للكتاب» مع «الناشرين الكوريين» في مدينة سيجونغ الكورية، وترأسه أحمد بن ركاض العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب، حيث بحث الجانبان الفرص المتاحة لتوسيع حجم مشاركة كل منهما في أجندة الفعاليات السنوية في جمهورية كوريا والشارقة.
حضر الاجتماع من الجانب الكوري، يون شول هو، رئيس جمعية الناشرين الكوريين، وجو اروو، نائب رئيس الجمعية، ومن وفد الشارقة، خولة المجيني، مدير إدارة الفعاليات والتسويق في هيئة الشارقة للكتاب، ومنصور الحساني، مدير إدارة خدمات الناشرين في هيئة الشارقة للكتاب.

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فرص تعاون 
على صعيد متصل، عقد وفد «الشارقة للكتاب» اجتماعاً مع مسؤولين من «وزارة الثقافة والرياضة والسياحة» في جمهورية كوريا، ناقش خلاله الجانبان أثر العمل المشترك في العمل الثقافي على فتح فرص متجددة لتبادل التجارب، وتوسيع حجم الترجمة المتبادلة بين العربية والكورية، إلى جانب تعميق الوعي بالمشتركات التي تجمع الثقافتين الإماراتية ونظيرتها الكورية.
واستعرض وفد «الشارقة للكتاب» تجربة معرض الشارقة للكتاب، ونجاحه في الوصول لأكبر معرض في العالم على مستوى بيع وشراء الحقوق، بالإضافة للرؤية التي ينطلق منها مهرجان الشارقة القرائي للطفل، وما يحققه من نتائج على أرض الواقع تنهض بالأجيال الجديدة، كما توقف الوفد عند الفرص التي تقدمها مدينة الشارقة للنشر بوصفها المنطقة الحرة الأولى في العالم المعنية بالنشر التي تتيح للناشرين من كل أنحاء العالم توسيع أسواق كتبهم في المنطقة العربية وشمال أفريقيا.
من جانبهم، عبّر المسؤولون في وزارة الثقافة والرياضة والسياحة الكورية عن اهتمامهم بالتجربة الثقافية لدولة الإمارات العربية المتحدة، والمشروع الثقافي والحضاري الذي ترسخه إمارة الشارقة، من خلال دورها الريادي في دعم الصناعات الإبداعية والارتقاء بقطاع النشر.

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