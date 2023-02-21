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ثقافة

«مكتبات الشارقة العامة» تعزز الوعي التربوي والثقافي

«مكتبات الشارقة العامة» تعزز الوعي التربوي والثقافي
21 فبراير 2023 21:24

قد يتساءل البعض عن عدد اللغات التي يستخدمها البشر حول العالم، والواقع أن عدد اللغات المحكيّة يتجاوز 7000 لغة، لا تمثل فقط وسيلة لفهم الوجود وطريقة للتعبير عن الأفكار والمشاعر وتبادل المعلومات، بل وأيضاً مجالاً واسعاً ينعكس فيه مدى الثراء الثقافي وتنوع الحضارات الإنسانية، ولهذا السبب تحتفل «مكتبات الشارقة العامة» بـ«اليوم الدولي للغة الأم»، لتسليط الضوء على أهمية اللغة في تشجيع التفاهم والتنوع الثقافي، تزامناً مع احتفال منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في 21 فبراير من كل عام بهذه المناسبة، تذكيراً بأهمية الحفاظ على لغات العالم وتعزيزها.
ومن خلال الاحتفال بهذا اليوم، تسعى «مكتبات الشارقة العامة» إلى تعزيز القيم والقواعد والأعراف الثقافية وفي هذا السياق، قالت إيمان بوشليبي، مدير إدارة مكتبات الشارقة العامة: «نؤمن في مكتبات الشارقة العامة أن اللغة تشكّل جزءاً لا يتجزأ من هُويّة الإنسان وعاملاً أساسياً من عوامل التنوع الثقافي، وما احتفالنا بـ(اليوم الدولي للغة الأم) إلا تذكيرٌ بأهمية اللغة في تشكيل الهوية الشخصية للفرد، حيث نسعى من خلال هذا اليوم إلى تعزيز التعليم والوعي الثقافي».
وتبذل «مكتبات الشارقة العامة» جهوداً كبيرة في سبيل تشجيع الآباء على التحدث إلى أطفالهم بلغتهم الأم، حرصاً منها للحفاظ على الهوية الثقافية وتعزيز التعددية اللغوية، وفيما يلي 5 أسباب تدفع لتشجيع الآباء على التحدث مع أطفالهم بلغتهم الأم:
- الهوية الثقافية
في عالمٍ تتعدد فيه الثقافات بصورة بالغة التنوع، يمكن أن يساعد الشعور بالانتماء للهوية الثقافية على تنقل الأفراد في سياقات ثقافية مختلفة والتواصل مع أشخاص من خلفيات اجتماعية متعددة بسهولة وفعالية.
- التطور المعرفي
أظهرت الأبحاث أن إجادة لغتين أو أكثر يمكن أن تؤثر إيجابياً على التطور المعرفي لدى الطفل، ولا سيما اكتساب المهارات الوظيفية الأساسية التي تساعدهم على التحصيل المعرفي بصورة فعالة مثل التركيز والقوة الذهنية والذاكرة العملية.
- تعلم اللغة
يمكن أن يكون لتعلم لغات متعددة منذ الصغر فوائد كبيرة لتنمية لغة الأطفال وقدراتهم المعرفية.
- الروابط العائلية
يساعد التحدث بلغة أم مشتركة في تقوية الروابط الأسرية، بما يمكّن أفراد الأسرة من التواصل بشكل أكثر فعالية، ومشاركة القصص والتجارب الشخصية، والتعبير عن أنفسهم بطريقة تعكس تراثهم الثقافي.
- فرص العمل
في ظل العولمة التي يشهدها عالمنا اليوم، أصبح تعدد اللغات من المتطلبات الأساسية في سوق العمل، حيث تعمل العديد من الشركات في جميع أنحاء العالم مع مجموعة متنوعة من الموظفين، ولذلك، أصبحت القدرة على التحدث بأكثر من لغة شرطاً أساسياً للحصول على وظائف مرموقة، وفتح الباب أمام فرص عمل واسعة ومختلفة. 

 

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