افتتاح معرض «فضاءات وكتل» في «ندوة الثقافة»

افتتح معالي محمد المر، رئيس مجلس إدارة مكتبة محمد بن راشد، في ندوة الثقافة والعلوم، معرض النحت «فضاءات وكتل» الذي شارك فيه نخبة من النحاتين والخزافين من الإمارات ومختلف الدول العربية. حضر الافتتاح بلال البدور، رئيس مجلس الإدارة، وعلي عبيد الهاملي، نائب الرئيس، والدكتور صلاح القاسم، المدير الإداري، والمهندس رشاد بوخش، وعلي الشريف، أعضاء مجلس الإدارة، ورجل الأعمال جمال الغرير، والدكتورة نجاة مكي، وجمع من الفنانين والمهتمين.

شارك في المعرض الفنانين أحمد حيلوز بمنحوتتين من الألمونيوم، احتوتا تيمات ورموز من التراث الفلسطيني عبر الحفر الغائر، كما شاركت الفنانة العراقية سمية عزيز بمجموعة من الأعمال الخزفية التي اتخذت من الحرف العربي أسلوباً جمالياً فوظفته بطرق جمالية عدة، مثل المنحوتات الحروفية المتراكبة والجداريات التي تحوي بطابعها الموروث الإسلامي من خط وزخرفة ولون.

وكان للنحات والفنان التشكيلي سهيل بدور حضور بارز عبر منحوتة «جدارية دبي للسلام»، ويجسد العمل غالبية الزخارف الموجودة في الأبواب الإماراتية، إلى جانب بعض الأحرف العربية المعالجة حديثة لبناء عمل نحتي يجمع بين التراث والمعاصرة وتراث الإمارات، مع إضافة بعض المفردات الحديثة لإحداث نسيج بين توليفة العمل الذي يرتفع لنحو ثلاثة أمتار.



حضور المعدن

شاركت الفنانة الإماراتية شمسة جمعة بقطعتين من الخزف على شكل فازة دائرية مكتملة الأوجه بألوان جاذبة ومفردات معبرة، وكان لعائشة جمعة مشاركتها بمنحوتتين من الخشب تجسدا امرأة ورجلاً متقابلين لكل منهما طاقاته وحضوره الطاغي في العمل، وكانت تلك تجربتها الأولى في النحت على الخشب.

وكان للمعدن حضور طاغٍ في المعرض، حيث شاركت الفنانة عزة القبيسي بثلاث قطع من المعدن المشكل بطريقة فنية باهرة، وكان للدكتورة كريمة الشوملي مشاركتها المميزة بقطعتين نحتيتين من الألمونيوم تجسد القماش التقليدي أو التراثي الإماراتي، وكان اختيارها لمعدن الألمونيوم تأكيداً لاستمرارية التراث.

كما شارك النحات كمال الزعبي بقطعتين من الخزف دائرية الشكل تظهر نقوشها البارزة على جميع أجزاء سطح المنحوتة حروفيات للغة العربية، لتوحي للمشاهد بأنها قطعة نقدية ثرية من الزمن القديم مكتشفة للتو بصورة باهرة.

وشارك الفنان محرز اللوز بمنحوتتين من الرخام: الأولى بعنوان شاهقة وتتسم بالانسيابية والإبهار، والثانية لقاء ويمثل كتلتين متقابلتين تكاد أن تلتصقا رغم المسافة. وشارك الدكتور محمد يوسف، الأكاديمي والمسرحي والفنان، بثلاث قطع نحتية تجمع بين حرفة النحت وقوته وبراءة الطفولة التي يعكسها العمل، وكان لمدار السويدي مشاركتها المتميزة عبر ثلاث قطع فنية خزفية لأوانٍ شكلت بانطباعات ورؤى مختلفة بملمس ناعم وانحناءات حادة ومبهرة، وشاركت الدكتورة نجاة مكي بقطعة نحتية تجسد التراث الإماراتي عبر الزي والقماش النسائي بألوانه المبهرة وأشكاله الأخاذة.

كما شاركت الفنانة نرجس نور الدين بعملين من الحروفيات المشكلة من المعدن. وشارك الفنان وائل هلال بمنحوتات خشبية. والنحات العراقي سام الصائغ ركزت أعماله على الناحية التعبيرية بصيغ جمالية.