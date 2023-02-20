30 سيدة يشاركن في لقاء حول مبادرة «استدامة العطاء»

العين (وام)

أكدت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان التعليمية والثقافية، أهمية الدور الذي تقوم به المرأة الإماراتية وعطائها التطوعي، حيث تم فتح باب المجال لهن لخدمة الوطن من خلال الحفاظ على خبراتهن وإمكاناتهن الثمينة التي ستسهم في بناء قدرات الأجيال القادمة.

جاء ذلك خلال لقائها مع المتقاعدات من السيدات الإماراتيات في مقر المؤسسات مؤخراً، وذلك بهدف التعرف على مبادرة «استدامة العطاء»، التي أطلقتها الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، ضمن استراتيجية مركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي لعام 2023، بهدف إتاحة الفرصة للمرأة الإماراتية بعد تقاعدها لتقديم خبراتها المتميزة التي اكتسبتها خلال رحلتها العملية، وتميزت بها لنقلها للأجيال، دعماً لهم وتمكيناً لخبراتهم، ومنحهم التجارب الناجحة للاستفادة منها وتعزيزها جنباً إلى جنب مع مؤهلاتهم الأكاديمية.

حضر اللقاء 30 سيدة، اطلعن على دور وإنجازات مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان، وخططها وأهدافها الاستراتيجية، وبرامجها ومشاريعها ومبادراتها المبنية على العمل التطوعي والخدمات الاجتماعية والثقافية والمسؤولية الاجتماعية.

تمكين المعرفة

يأتي الاجتماع الذي تخللته جلسة حوارية هادفة، تزامناً مع شهر الابتكار وعام الاستدامة الذي تولي فيه القيادة الرشيدة اهتمامها بدور المواطن والمواطنة الإماراتية المبني على التطوع والعطاء، والذي تأسس على القيم والتآخي الإنساني والتكاتف بصورة حضارية، توطد العلاقات والروابط المجتمعية، وتشكل المبادرات جانباً من أصالتهم في تعزيز كيان الهوية الوطنية، والتفاعل الإيجابي مع مؤسسات المجتمع، والشراكة الفاعلة والقادرة على إحداث الفرق بين فئات المستهدفين.

وخلال اللقاء، تم توزيع استبانة عضوية واستمارة المبادرات والمشاريع على الحضور، بهدف التعرف على أبرز البرامج الثقافية والاجتماعية والبيئية والتطوعية لاختيار العضوات بما يتناسب مع مواهبهن وقدراتهن من مبادرات تجعل من عضويتهن عضوية فاعلة تضيف النماء والعطاء لمجتمع الإمارات، عبر عطاءات تطوعية تدعم فئات المجتمع كافة، فيما تم إبراز أدوار المركز، وما يهدف له من تمكين المعرفة والثقافة، ببناء عقول واعية، تسهم في تشكيل الوعي المجتمعي، والارتقاء به فكرياً ومعرفياً، للدخول إلى المستقبل.

وقدمت السيدات جزيل الشكر للشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان على ثقتها بقدرات المرأة الإماراتية، ودعمها اللامحدود عبر البرامج التي تطرحها، وفتح مؤسساتها لتكون واحات عطاء للجميع، وفرصاً تنموية في كل المجالات، وتخصيص وقتها الثمين لسماع الاقتراحات، وحرصها على دعم برامج التطوع والمتطوعين.