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«السوربون أبوظبي» تناقش «تطوير منظومة خصبة للذكاء الاصطناعي»

«السوربون أبوظبي» تناقش «تطوير منظومة خصبة للذكاء الاصطناعي»
20 فبراير 2023 23:30

استضافت جامعة السوربون أبوظبي الندوة الثانية لـ InterPARES Trust AI، تحت شعار: «تطوير منظومة خصبة للذكاء الاصطناعي عبر السجلات والبيانات والمعلومات»، وقد نظمت الندوة من قبل قسم التاريخ بالجامعة، بالتعاون مع InterPares Trust AI.InterPARES Trust AI هو مشروع عالمي متعدد التخصصات يهدف إلى التصميم، تطوير الذكاء الاصطناعي والاستفادة منه لدعم توافر السجلات العامة الجديرة بالثقة، وإمكانية الوصول إليها بشكل مستدام، من خلال تكوين الشراكة المستمرة لإنتاج البحوث الأصلية وتدريب الطلاب وغيرهم من الموظفين المؤهلين تأهيلاً عالياً، وإيجاد دائرة حميدة بين الأوساط الأكاديمية ومؤسسات المحفوظات ومهنيي السجلات الحكومية، والصناعة، وهي حلقة تعليقات تعزز معارف وقدرات كل طرف.
عقدت الندوة البحثية بما يتماشى مع استراتيجية الإمارات الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031، الرامية إلى تقوية روابط التعاون بين مختلف الجهات الفاعلة في تعزيز تطبيق التقنيات الناشئة في إدارة المعلومات، وإنشاء منصة للمناقشات العالمية حول تحديات وفرص الذكاء الاصطناعي في إدارة المعلومات.
ضمت الندوة خبراء ومهنيين عالميين من خلفيات متنوعة، بما في ذلك مؤسسات المحفوظات ومهنيو السجلات الحكومية والصناعة. ناقش المشاركون تحديات وفرص الذكاء الاصطناعي في إدارة المعلومات واستكشفوا طرقاً لإيجاد أوجه تآزر بين مختلف الجهات الفاعلة في تعزيز تطبيق التقنيات الناشئة.
علّق الدكتور يان روديير، رئيس قسم التاريخ في جامعة السوربون أبوظبي: «يسعدنا التعاون مع InterPARES Trust AI واستضافة الندوة الثانية لـ InterPARES Trust AI، تحت شعار:»تطوير منظومة خصبة للذكاء الاصطناعي عبر السجلات والبيانات والمعلومات«، ونحن على ثقة من أن هذه الندوة ستساهم في تطوير الذكاء الاصطناعي المسؤول، من خلال ضمان أخذ مفاهيم ومبادئ المحفوظات في الاعتبار وتحديد تقنيات الذكاء الاصطناعي التي يمكن أن تعالج السجلات الحيوية والقضايا المتعلقة بالمحفوظات. نتطلع بفارغ الصبر لنتائج البحث المثمرة التي سيحققها هذا التعاون».
وقد حقق الحدث نجاحاً كبيراً، حيث تم تبادل وجهات النظر المتنوعة والأفكار المبتكرة بين الحاضرين وإنشاء منبر للمناقشات العالمية بشأن التحديات والفرص التي يواجهها الذكاء الاصطناعي في إدارة المعلومات. 

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