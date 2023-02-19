تناولتها محاضرة بـ «معهد نيويورك أبوظبي».. سرديات المشهد الموريسكي في الفكرين الإسباني والعربي

سعد عبد الراضي (أبوظبي)

نظم معهد جامعة نيويورك أبوظبي بمقر الجامعة في جزيرة السعديات محاضرة بعنوان «سرديات طرد الموريسكيين في الفكرين الإسباني والعربي» للمحاضر الدكتور حسام الدین شاشية الأستاذ المساعد، بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة تونس، وقدمته فيها الدكتورة ناديا الشيخ، نائبة عميد الجامعة لشؤون التواصل الثقافي والبحثي بجامعة نيويورك أبوظبي، وسعت المحاضرة إلى تحليل مُختلف التمثلات الإسبانية والعربية للتاريخ الموريسكي منذ بداية الفترة الحديثة إلى اليوم، حيث بحثت في تطور حضور هذا التاريخ في النصوص الأدبية والإخبارية الإسبانية للعصر الذهبي «القرنين 16 و17»، كما استعرضت التناول الإسباني والعربي للموضوع في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، أي من خلال النصوص ذات الطبيعة التاريخية، الصحف، أدب الرحلة، الروايات والمسرحيات. كما بحثت في التمثل العربي التاريخي والأدبي المعاصر للتاريخ الموريسكي وكيف تطور كمّاً ونوعاً.

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وقال الدكتور حسام الدين شاشية في بداية محاضرته: إذا كان موضوع دراسة تطور حضور الموريسكيين في الكتابات العربية لم يلق عناية كبيرة من الباحثين، فإن الاهتمام بتطور حضور التاريخ الموريسكي في الفكر الإسباني قد لقي اهتماماً نسبياً عند الباحثين الإسبان، حيث يمكن أن نذكر خصوصاً أعمال ميكال أنخل دي بونس، خوسیه ماریا برسفال، ماريا لويزا كادو، وغيرهم.

الكتابات العربية

أضاف د. حسام الدين شاشية: فيما يتعلق بالكتابات التاريخية العربية، يمكن أن تُلاحظ أن تطورها وإن تزايد في القرن العشرين فقد كان شديد البطء، فحتى سنة 1980 لم يتم نشر إلا عدد قليل من الكتب حول الموضوع. في الإطار نفسه، وعلى الرغم من أن تأسيس الجامعات العربية يعود إلى خمسينيات وستينيات القرن الماضي، فإن الاهتمام بالدراسات الموريسكية لم يعرف نوعاً من التطور إلا في العقود الأخيرة الثلاثة، ومع ذلك فهو يبقى تطوراً مبنياً في الغالب على مجهودات فردية، ومحدوداً جداً إذا ما قارناه بالجامعات الإسبانية.

وفي نهاية المحاضرة، تم فتح باب نقاش فاعل مع الجمهور للوقوف أكثر على تفاصيل المضامين التي أتت بها المحاضرة.