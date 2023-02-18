أنطونيو سابا.. فوتوغرافيا بلمحة درامية سيريالية

نوف الموسى (دبي)

تستمر الفوتوغرافيا في تشكيل الحياة، والإبداع بطبيعته، بمجرد أن يستحوذ على المشهدية البصرية، في مساحة ابتكارية، فهو قادر على استمالة الوعي نحو عمق الأشياء وتفسيراتها.

وفي الحديث عن مدى إدراك الإنسان للمفارقات بين ما هو مثالي وما يعتبر طبيعياً وفطرياً في المفاهيم الإبداعية ككل، قال المصور الإيطالي أنطونيو سابا، في حوار لـ «الاتحاد»، خلال مناقشة أعماله الفوتوغرافية في منصة «فاوندري» بمدينة دبي: إنني منحاز تماماً للجمال، هو تعويذتي تجاه العاطفة الكامنة في الحياة، بها تستطيع أن تتكشف الأشياء بعفوية مطلقة، قد تراها مثالية تماماً، ومن جهة أخرى، تستشعر الدراما في الحركة والشعور والنمو والتصاعد في الأحداث والأشخاص معاً، وتفاعلهما المستمر مع المحيط، وبها أتنقل من مشهد لآخر في أعمالي الفوتوغرافية، لبيان ما يحمله الكيان العاطفي للجمال من أبعاد متعددة واحتمالات لا نهائية، وليست بالضرورة جميعها تبعث البهجة، بل إن هناك منها ما يود التعبير عن نفسه بدراما خاصة، لا تستدعي أن تكون سيئة ولكنها حالة إنسانية مليئة بتعابير غير مكتشفة، وتأملها دائماً ما يجعل منا أشخاصاً أفضل.

ويستمر المصور الفوتوغرافي أنطونيو سابا، في توضيح المكون الأصيل لأعماله الفوتوغرافية، أنها قادمة من البعد اللاواعي، واصفاً إياها بأنها مجموعة من أحلامه التي استحضرها للواقع بشكل واعٍ، وتابع قائلاً: «أرى مكان التصوير، وأرتئِي بإحساسي أنه الفضاء الأمثل للمشهد، بحكم خبرتي الطويلة في مجال إنتاج الإعلانات، وبعدها أرسم خطوطاً واضحة، لكل التفاصيل في المكان، من ملامح الأشخاص وألوان الأشياء، وطبيعة الإضاءة، وحتى الإحساس الخاص برائحة المكان، فجميعها تكون محضرة بالكامل، نحن نتحدث عن 95% من متطلبات التصوير، فإنني أعرف تماماً ما أريده، ولكن في العملية نفسها، ومع كل تلك التحضيرات، أتجهز بأن يُحدث الإبداع لنفسه حيزاً عفوياً في تشكيل المشهد. إنها مثل رسم اللوحة الفنية، تمسك الفرشاة وتضع الألوان وخطوطك الأولى، وبعدها تُسلم أمرك إلى حيثما تذهب الفرشاة، وهنا في اعتقادي ما يكشف البراعة الملهمة في دعم الحالة الإبداعية».

جمال الموروث

وتضمنت فوتوغرافيا أنطونيو سابا لمحة درامية سيريالية، بدءاً من رسم الشخصيات الفوتوغرافية بحس شاعري، ورغبة كامنة في التعبير عن جوهر المعنى من تلك المشاعر، من خلال الإضاءة الخافته أحياناً، والساطعة في أحيان أخرى، وتحكمها الظلال في مستويات عالية من التجريد القريب من الفعل الواضح للحركة داخل الفوتوغرافيا، أيّ أن بعض المجموعات الفوتوغرافية لأعماله سعت لتحرر نفسها، وفي الوقت ذاته استأنست أيضاً في تشكيل الفضاء داخل اللوحة الفوتوغرافية. وفي هذه الجزئية تحديداً، امتد النقاش باتجاه الإرث الفني والثقافي الإيطالي وتأثيره على أعمال المصور الفوتوغرافي أنطونيو سابا، الذي اعتبر أن مسقط رأسه في جزيرة «سردينيا» الإيطالية، وهي تعتبر ثاني أكبر جزيرة في البحر الأبيض المتوسط، له دلالات واضحة وقوية جداً، في تشكيل رؤيته الفوتوغرافية، مشيراً إلى التشابه النسبي بين ثقافة «سردينيا»، والثقافة العربية المحلية في الإمارات، خاصةً مسألة البساطة في جمال الموروث في كلا المكانين، وقد أثرت كثيراً في إدراكه وحواره المستمر مع المجتمع المحلي الذي يتميز بانفتاحه وقبوله للآخر، بشكل لافت ومُقدر.