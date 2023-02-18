لوحات تحتفي بالحياة وبالوجود الإنساني

محمد نجيم (الرباط)

تعرض حالياً بمدينة الرباط في إطار معرض فني، أعمال الفنان التشكيلي المغربي الراحل الحسين طلال، أحد رموز التشكيل المغربي الحديث، ويمنح المعرض لزواره فرصة نادرة للتعرف على أكثر من خمسين لوحة خلفها الفنان الحسين طلال الذي ولد في سنة 1942 ورحل في فبراير 2022.

تنفرد أعمال الحسين طلال بألوانها الفاتحة وباشتغاله على الوجوه والبورتريهات الشخصية بأبعاد وصيغ رمزية، تحمل ما يختلج وما يمور في أعماق الفنان ومكنوناته المحملة بالرؤى والمفردات الجمالية وقوة المعاني والدلالات البصرية، مع الحفاظ على البعد التراثي في الخطوط الأشكال، ومرتكزاً على حضور ملامح الطفولة ومَرحها.

الفنان الحسين طلال، كما قال عنه الناقد الجمالي إبراهيم الحيْسن، «فنان تشكيلي من طينة خاصة، ومن معدن نفيس، تُعتبر شهادته حول مسار الفنون التشكيلية في المغرب مادة توثيقية أساسية، بالنظر إلى تجربته الجمالية، وعلاقاته المتنوِّعة والممتدة مع نقّاد الفن والمؤرِّخين وأصحاب القاعات ومحافظي المتاحف والأدباء والمثقفين، في العديد من الأقطار الأوروبية». حاز طلال الجائزة الكبرى في صالون الشتاء لماجوريل عام 1965 الذي شهد مشاركة فنانين أوروبيين مرموقين. وفي عام 2005، حظي باستضافة شرفية من قبل أكاديمية طهران، حيث ترأس لجنة تحكيم البينالي الثالث للفن الإسلامي المعاصر، كما أشرف على تنظيم أول معرض دولي للفن الإيراني المعاصر في فضاء منتدى الثقافة في الدار البيضاء، فضلاً عن جولاته ومعارضه الكثيرة التي ترسم حضوره الإبداعي الوازن داخل المشهد التشكيلي المغربي والعربي.

كتب عن فن الحُسين طلال نقاد عالميون متميِّزون لهم إسهامات نقدية مضيئة تحفل بها منابر ومجلات فنية متخصصة، منهم مثالاً الناقد الفني جون بوري الذي كان يكتب في مجلة «رسائل فرنسية» منذ منتصف سبعينيات القرن الماضي، وكذلك الناقد بيير غودبير مدير متحف الفن الحديث في باريس والباحث في المركز الوطني للفن المعاصر، إضافة إلى ذلك الدراسة التي خصَّها لفنه عام 1971 مؤرِّخ الفن والأستاذ في كوليج دو فرانس وفي مدرسة اللوفر في باريس رونيه هويغ مؤلف «الفن في العالم» إلى جانب موريس أراما، أحد أبرز الفنانين الذين تحملوا مسؤولية إدارة مدرسة الفنون الجميلة في الدار البيضاء إبَّان الحقبة الكولونيالية.

الأجساد في لوحات الحُسين طلال، بحسب شهادة الناقد إبراهيم الحيْسن، «تبدو متراقصة محتفية بالحياة وبالوجود الإنساني.. بورتريهات رومانسية توزِّع رسائل الحب بجانب أجساد متماهية ترسم في إيماءاتها حركات بدنية ممتدة تكاد لا تنتهي».