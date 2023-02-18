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ثقافة

«كتّاب» الإمارات يشارك في «المنتدى الثقافي الخليجي»

«كتّاب» الإمارات يشارك في «المنتدى الثقافي الخليجي»
19 فبراير 2023 03:04

أبوظبي (الاتحاد)

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يشارك اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات في المنتدى الثقافي الخليجي الثاني، المقرر عقده في الدمام بالمملكة العربية السعودية، خلال الفترة من 19 - 21 فبراير الجاري.
يرأس الوفد المشارك الأديبة شيخة الجابري، عضو مجلس الإدارة، المسؤول الثقافي في الاتحاد، ويضم الوفد الناقدة د. بديعة الهاشمي، والشاعرين أسماء الحمادي وعبد الرحمن الحميري، حيث يشارك الشاعران بالمهرجان الشعري المصاحب للمنتدى، كما تشارك الناقدة د. بديعة الهاشمي في الجلسات النقاشية تحت عنوان «الحركة النقدية في دول مجلس التعاون الخليجي خلال 20 عاماً (2002 - 2022)» بورقة بحثية تحمل عنوان «النقد الأدبي في الإمارات العربية المتحدة بين الصحافة والمؤسسة الأكاديمية».

اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات
السعودية
شيخة الجابري
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