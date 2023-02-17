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ثقافة

«روايات» تصدر «يا له من فردوس غريب»!

غلاف الرواية
18 فبراير 2023 00:09

الشارقة (الاتحاد)
أصدرت دار روايات، التابعة لمجموعة كلمات للنشر، رواية بعنوان «يا له من فردوس غريب»، للكاتب عمر العقاد، الروائي والصحفي الكندي من أصل مصري الذي لفت الأنظار إلى موضوعاته، وحصل على جائزة في الصحافة الاستقصائية، وسبق أن فازت الطبعة الإنجليزية لروايته الجديدة بجائزة «غلر» التي تعد من أهم جوائز الأدب في كندا، إضافة إلى جائزة (Oregon Book).
وتدور أحداث الرواية التي أنجزت ترجمتها الكاتبة والمترجمة السورية بثينة الإبراهيم، حول مآسي غرق اللاجئين المهاجرين إلى الغرب، والتحديات التي يتعرضون لها في رحلات الهرب من المعابر الحدودية، مثل الابتزاز الذي يتعرضون له من قبل المهربين، وصولاً إلى ذهابهم في رحلات أكثر خطورة على متن قوارب غير صالحة للإبحار في عرض البحر بحثاً عن بر الأمان.
ويروي الكاتب أحداث روايته التي صدرت في إنجلترا وكندا والولايات المتحدة، بأسلوب مشوق، يسرد فيها تفاصيل حول رحلة المهاجرين في طريق الهروب بحثاً عن وسيلة للنجاة من أهوال الحروب، وتتناوب فصول الرواية بين زمنين: قبل وبعد واقعة غرق مهاجرين على متن قارب، ونجاة الطفل الذي يدعى «أمير» من الغرق بعد أن تجرفه مياه المحيط إلى إحدى الجزر اليونانية، لتستمر فصول الرواية في متابعة معاناة الطفل الذي يبلغ من العمر 9 سنوات في جزيرة لا يجيد لغة أهلها، ويطارده فيها حرس الحدود. ولكنه يتمكن من الفرار إلى غابة داخل الجزيرة، وينجح في تجنب الوقوع في قبضة حرس الحدود، ويظهر أمام سكان الجزيرة اليونانية وهو في حالة يرثى لها، ويظل باله مشغولاً بأمه التي لم تعرف أنه ركب القارب مع آخرين باتجاه جزيرة ينقسم أهلها بين من يريدون مساعدته وبين من ينظرون إليه بقسوة، ومن دون تعاطف مع محنته.
وتستمر أحداث الرواية في التصاعد عندما تقرر «فانا»، وهي إحدى فتيات الجزيرة إخفاء الطفل الناجي في دار مهجورة مجاورة لمنزلها، وعلى رغم عدم استطاعتها التواصل مع الطفل «أمير» بلغة مشتركة إلا أنها تتعاطف معه، ولا تكشف مكان اختفائه.
وتكشف الرواية نجاح الكاتب في التنقل بين عالم المهاجرين ومعاناتهم، وبين سكان الجزيرة الذين لا يبالون بأوضاع المهاجرين وظروفهم الإنسانية التي تستحق التعاطف، وبذلك تسهم هذه الرواية بأسلوبها الفريد في لفت الانتباه إلى قضايا المهاجرين وحوادث الغرق المؤلمة التي يتعرضون لها ورحلات الهروب التي لا تضمن لهم الوصول إلى بر الأمان.

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