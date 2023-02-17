تكريم الفائزين بجوائز «محمد بن خالد الثقافية والتعليمية»

هويدا الحسن، ووام (العين)

نظمت مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، أول أمس، برعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، حفلاً افتراضياً لتكريم الفائزين بجوائزها.

وهنأ معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان الفائزين، معرباً في كلمته عن تمنياته للمؤسسات بالمزيد من النجاح والتوفيق في خدمة الوطن من خلال هذه الأنشطة والبرامج والجوائز التي تسهم في تنشئة أبناء وبنات الوطن على الإبداع والابتكار والمبادرة، وحب الخير لأنفسهم ووطنهم وعالمهم، في الحاضر والمستقبل، على السواء، لتكون الإمارات بلد التنمية والتقدم والازدهار.

وأشاد معاليه بالجهد الطيب للشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية.

الاستدامة في التميز

وقدمت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان في كلمتها الشكر والتقدير لمعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان على حرصه على الوجود معنا في حفل تكريم الفائزين بجوائز مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان، مرحّبة بالحضور.

وهنأت الفائزين قائلة إن تميز الطالب هو نتاج جهد متناسق ما بين المؤسسة التعليمية وبين الأسرة، ودعم هذا التنسيق من قبل الدولة والقيادة الرشيدة يسهم بصورة كبيرة في وجود أبنائنا على منصات التتويج، ولذلك أتوجه اليوم بالتهنئة لأبنائي الفائزين وأسرهم ومؤسساتهم التعليمية، فجميعهم شركاء في هذا الإنجاز، والأكثر أهمية من النجاح والتتويج، الاستدامة في العمل على التميز.

وأضافت أن نتائج الفائزين بجوائز المؤسسات وتكريم الفائز ليس نهاية الطريق، بل هي محطة من محطات الرحلة نحو المستقبل المتميز والناجح، وأن حرص الفائز على الاستدامة في التميز هو المكسب الأهم.

تكريم الفائزين

وتم تكريم 14 فائزاً من كل الإمارات بجائزة الشيخ محمد بن خالد آل نهيان للأجيال بدورتها الـ23 تحت شعار «متميزون من أجل الوطن».. أما جائزة الشيخ محمد بن خالد آل نهيان للإبداع الأدبي بدورتها الثامنة فقد بلغ عدد الفائزين بها على مستوى الدولة 14 فائزاً ما بين مواطن ومقيم في مجال الكتابة الإبداعية والقراءة.

كما تم تكريم الفائزين بجائزة المواطنة الإيجابية الرقمية في دورتها الأولى، حيث حصد مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية المركز الأول بفئة أفضل سفير رقمي إيجابي مع مرتبة الشرف، فيما تم تكريم 7 من الجهات بفئات جائزة المواطنة الإيجابية الرقمية والتي تحدثت عنها الشيخة شما بقولها: أطلقت الجائزة تماشياً مع النسق التطوري للعالم الرقمي والافتراضي الذي أصبح جزءاً رئيساً من الحياة اليومية للإنسان، لتكون الجائزة ضمن استراتيجية عمل مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان على دعم استراتيجية الدولة في توفير حياة رقمية إيجابية.

وتخللت الحفل لقطات من كلمات الفائزين، عبروا فيها عن مدى ما تركته الجوائز من أثر إيجابي دفعهم للتميز في حياتهم الدراسية والعملية، كما عبروا عن شكرهم وتقديرهم وامتنانهم لرئيس مجلس الإدارة الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان على رعايتها للمتميزين.