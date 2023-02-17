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حامد السويدي: على خطى القيادة في عام الاستدامة

د. حامد بن محمد خليفة السويدي
17 فبراير 2023 22:21

أبوظبي (الاتحاد)
قال الدكتور حامد بن محمد خليفة السويدي، مؤسس ورئيس مؤسسة السويدي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة أبوظبي للفنون «أداس»، وعضو مجلس معهد جامعة كامبريدج للقيادة والاستدامة: «إن عام 2023 عام مميز بالنسبة لدولة الإمارات، حين أعلنه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، عام الاستدامة تحت شعار (اليوم للغد)، حيث سيتغير بعدها المشهد القانوني وحوكمة الشركات، وبالتالي فإن المخاطر والفرص للشركات والمؤسسات ستتغير وخاصة بعد تبني مجلس ادارة المعهد لاستراتجيتنا الجديدة». 

وأضاف د. حامد السويدي: «نحن فخورون بأن دولة الإمارات تنظر إلى الاستدامة على أنها شيء مهم للغاية للمستقبل، وهذا بفضل رؤية ودعم قيادتنا الرشيدة، حيث إنه على مدار السنوات الماضية كان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان  رئيس الدولة، حفظه الله، يوجه دائماً إلى تبني مبادرات تتعلق بالاستدامة وتحقيق الحياد المناخي، مما يدل على التزامها باتباع منهجية عملية وواقعية تركز على الأبحاث العلمية التي تقودها للمساعدة في معالجة أزمة المناخ، من خلال خفض الانبعاثات وتسريع عجلة التحول القائم على المصادر المتجددة».

وشكر الدكتور حامد السويدي أعضاء مجلس إدارة معهد جامعة كامبريدج للقيادة والاستدامة على دعمهم جهود الاستدامة والحفاظ على البيئة.

وأكد أن مؤسس ورئيس معهد جامعة كامبريدج للقيادة والاستدامة صاحب الجلالة الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة ورئيس الكومنولث قد أثنى على دور دولة الإمارات الريادي في دفع جهود العمل المناخي ورؤية رئيس الدولة، حفظه الله، الثاقبة وتوجيهاته المؤثرة في صناعة القرار، وفي جعل دولة الإمارات مثالاً يحتذى به في رسم السياسيات الدولية.

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