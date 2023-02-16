قصائد تهمس للنيل والنخيل في بيت الشعر بالشارقة

الشارقة (الاتحاد)

مواصلة لاحتفائه الدائم بالشعر، وضمن نشاط منتدى الثلاثاء، نظَّم بيت الشعر بدائرة الثقافة في الشارقة أمسية شعرية، احتفت بالشعراء: أحمد عبدالغني من مصر، د.سميرة الغالي من السودان، وأحمد إبراهيم ديوب من سوريا، بحضور مدير بيت الشعر محمد عبدالله البريكي، وجمهور لافت من محبي الشعر والأدب امتلأت به ساحة البيت، وأكد بتفاعله مع القصائد أن الشعر ما زال ديوان العرب ومتنفس أرواحهم، وقدمها رغيد جطل، الذي رحب بالمشاركين والحضور، وأشاد بتنظيم الأمسية وجهود القائمين على البيت في إثراء الساحة الشعرية والحراك الثقافي، وترحم على أرواح من قضوا في زلـزال تركيا وسوريا.

وتناولت مواضيع القصائد أغراضاً شعرية متعددة تنوعت اشتغالاتها الأدبية والفنية بين الشدو لشارقة الشعر، والتأمل في الحياة وأحوالها، وأوجاع الغربة وما يرافقها من شجن، وحضر أيضاً الحب وتجلياته الوجدانية الرقيقة كدلالة أساسية لوّنت فضاءات الأمسية برؤى الجمال والدهشة. ولم تغب نسائم الشعر الوطني عن أجواء القصائد التي لقيت استحسان الحضور وتصفيقهم.

وافتتح القراءات الشاعر أحمد عبدالغني من مصر، بقصيدة بعنوان «كي لا أميل مع الريح» التي عبرت عن ذاته المتشظية بلغة حلق بها إلى فضاءات بعيدة. وقرأ بعدها عدة نصوص تنوعت أغراضها بين الحب والرؤى التأملية التي عكست تفاعل الشاعر مع بيئته وما حوله من أحداث.

وتلته الشاعرة د.سميرة الغالي التي افتتحت بمقاطع قصيرة شكلت تنويعات شعرية تعددت مواضيعها، وجاءت في أسلوب وجداني شفيف، ولغة سلسة وسهلة الوصول إلى القلوب قبل الأسماع. ثم قرأت نصاً بعنوان «أنا والأشواق»، عاتبت فيه العشاق على اشتياقهم وبوحهم بالهوى. ثم ختمت قراءاتها بحديث النخيل، وتداعيات نيلية شدت للحب والجمال.

وتلاها الشاعر أحمد إبراهيم ديوب الذي افتتح قراءته بالشدو لشارقة الثقافة وسلطان الثقافة. ثم بث أوجاع غربته، التي أثقلت قلبه بالحزن والتوجس، في قصيدة بعنوان «الغربة الزهراء»، اختتم بها قراءته... وفي الختام كرَّم محمد عبدالله البريكي المشاركين ومقدم الأمسية.