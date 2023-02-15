الأرشيف والمكتبة الوطنية يعلن عن برنامج منح أبوظبي

أبوظبي (وام)

أعلن الأرشيف والمكتبة الوطنية تمديد تقديم أوراق العمل الخاصة بكونجرس المجلس الدولي للأرشيف لغاية الثاني من مارس 2023 وذلك لإتاحة الفرصة لمزيد من البحوث المتخصصة التي تثري الكونجرس، الذي يعقد تحت شعار «إثراء مجتمعات المعرفة» في أبوظبي في الفترة من 9 - 13 أكتوبر المقبل.

وتدور البحوث وأوراق العمل المرشحة للمشاركة حول المحاور التي أقرتها اللجنة المنظمة للمؤتمر، والتي تتضمن: السلام والتسامح، والتقنيات الناشئة.. السجلات والحلول الإلكترونية، ومعرفة مستدامة وكوكب مستدام.. الأرشيف والسجلات، وتغير المناخ، والثقة والأدلة، والإتاحة والذاكرة، بالإضافة إلى القضايا المعاصرة والمستقبلية التي تواجه صناعة الأرشفة.

وتشجيعاً لمزيد من المشاركين في كونجرس المجلس الدولي للأرشيف، أعلنت اللجنة المنظمة عن تمويل برنامج منح أبوظبي 2023 لـ300 مشارك للسفر إلى أبوظبي، وحضور فعاليات كونجرس المجلس الدولي للأرشيف في أكتوبر القادم، وذلك حرصاً على زيادة انتشار الفائدة العلمية والارتقاء بالأرشيفات العربية والعالمية، وبأساليب الاحتفاظ بالتراث الحضاري، وإتاحة التراث الإنساني العالمي وفق أحدث المعايير والممارسات، وإرساء دعائم مجتمع ديناميكي متنوع.

ومن المقرر أن تعقد اللجنة المنظمة ندوة افتراضية في 23 فبراير الجاري تتضمن شرحاً وافياً ومفصلاً عن السفر إلى مدينة أبوظبي، وستسلط الضوء فيها على جميع الاستفسارات المتعلقة بالعاصمة أبوظبي.

تجدر الإشارة إلى أن باب التسجيل في برنامج المنح سيكون مفتوحاً ابتداءً في شهر مارس 2023، وسيتم الإعلان عنه في الموقع الإلكتروني: www.abudhabi2023.ae، وسيتوفر على الموقع نموذج طلب إلكتروني، مع شرح كامل عن عملية التقييم والاختيار للراغبين بالاستفادة منه.