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ثقافة

«تريندز» يشارك للمرة الأولى في «نيودلهي الدولي للكتاب»

«تريندز» يشارك للمرة الأولى في «نيودلهي الدولي للكتاب»
16 فبراير 2023 01:48

أبوظبي (الاتحاد)

يشارك مركز تريندز للبحوث والاستشارات للمرة الأولى بجناح خاص في فعاليات معرض نيودلهي للكتاب 2023، في الفترة من 25 فبراير الجاري وحتى 5 مارس المقبل، في إطار توسيع انتشاره الدولي، في ظل رؤية تسعى لأن يكون جسراً معرفياً عالمياً. ويعرض جناح المركز إصدارات بحثية تغطي المجالات العلمية، والسياسية، والأمنية، والاقتصادية، والعسكرية، إلى جانب موسوعته وإصداراته حول حركات الإسلام السياسي.
وقال الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، إن مشاركة المركز في معرض نيودلهي الدولي للكتاب بالهند تأتي في إطار الحرص على الحضور النوعي والفاعل في المحافل الثقافية الإقليمية والعالمية، وتجسيداً لاستراتيجية «تريندز» الهادفة إلى تعزيز الانتشار والتوسع في نشر المعرفة العلمية والبحثية في المحافل الدولية كافة، وخصوصاً معارض الكتب، لأهميتها في التقريب بين الشعوب، كما أنها تجذب شرائح متنوعة من المفكرين والباحثين والأكاديميين، ودور النشر العالمية.

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وأضاف أن اختيار معرض نيودلهي للكتاب هذا العام جاء في إطار حرص مركز تريندز على الحضور في مناطق جديدة، ولاسيما أن هذا المعرض يشكل منصة مهمة ذات بعد ثقافي يتماشى مع وجود المركز على خريطة الحركة المعرفية الثقافية العالمية، وأهم معارض الكتب على مستوى العالم. وأشار الدكتور العلي إلى أن معرض نيودلهي يُعدُّ ملتقىً دولياً لقطاع واسع من الكُتّاب والمؤلفين والقراء، إضافة إلى أنه يتيح فرصة لزواره لأن يطلعوا على نتاجات تريندز البحثية.  ومن جانبها، قالت روضة المرزوقي، مديرة إدارة التسويق والمعارض والتوزيع، إن المركز يشارك في المعرض بحزمة من الإصدارات القيمة، وخاصة تلك المترجمة إلى اللغتين الإنجليزية والأُردية، ومنها عدة كتب من موسوعة تريندز حول الإخوان المسلمين، التي تكشف خفايا الجماعة وتفند آراءها برؤية بحثية علمية موثقة. 

مركز تريندز
مركز تريندز للبحوث والاستشارات
معرض نيودلهي الدولي للكتاب
معرض نيودلهي للكتاب
محمد العلي
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