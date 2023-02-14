في صحافة أوروبا.. عودة «بطولة الكبار» و«براءة» جماهير ليفربول!

عمرو عبيد (القاهرة)

بعد غياب دام طويلاً، عادت أضواء دوري أبطال أوروبا لتسطع فوق أغلفة الصحف العالمية، ورغم أن ظهور ريال مدريد في دور الـ16 لا يزال مُنتظراً خلال الأسبوع المقبل، إلا أن انطلاقة «الشامبيونزليج» طغت على غلاف صحيفة «آس» المدريدية التي عنونتها بـ«بطولة الكبار»، وقالت إن «مبارزة» باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ وكذلك ميلان أمام توتنهام تفتتح عودة «الأبطال» من جديد، وأشارت إلى أن تشيلسي أنفق ما يقارب 400 مليون يورو من أجل تعزيز صفوفه بالنجوم مثل أغلب فرق هذا الدور، صحيح أن ماركا لم تهتم كثيراً بالحديث عن مباريات هذا الأسبوع إلا أنها تابعت عبر موقعها فوز ليفربول في «البريميرليج» مشيرة إلى أن «الريدز» استفاق فجأة قبل 8 أيام من مواجهة «الملكي» في دوري الأبطال.

ليكيب الفرنسية طالبت نجوم سان جيرمان بأن يتحدثوا بلغة الأهداف فقط عند مواجهة «البافاري»، وقالت إن الجماهير الباريسية تنتظر المصالحة من النجوم الثلاثة، ميسي ونيمار، بجانب مبابي الذي سيكون بديلاً بالتأكيد، بعد عدة انتكاسات في الأيام الأخيرة، أما في إيطاليا، فقد وصفت كورييري ديللو سبورت مواجهة ميلان وتوتنهام بـ«الديربي» بسبب وجود بيولي وكونتي فوق رأس القيادة الفنية لكليهما، وقالت لاجازيتا إن الأمر الآن بين أقدام نجوم «الشياطين».

وبعيداً عن الاهتمام بعودة «الشامبيونزليج»، تحدثت الصحيفتان الإيطاليتان عن التعادل المخيب لإنتر ميلان واستمرار الفجوة الكبيرة فوق القمة بينه وبين نابولي الذي يُحلق وحده بفارق 15 نقطة حالياً، واهتمت بلقطة تبادل لوكاكو وباريلا الصراخ الغاضب خلال مواجهة سامبدوريا «السلبية»، بينما نقلت توتوسبورت تصريحات البرازيلي دانيلو في حوار خاص قال فيه إنه يؤمن بيوفنتوس ويرغب في الاستمرار في صفوفه، ولهذا سيكون هناك أخبار جديدة قريباً حول العقد.

اهتمام الصحف الكتالونية اقتصر على برشلونة فقط، حيث نشرت تقاريرها للإشادة بنجومه وأبرزهم بيدري الذي وصفته موندو ديبورتيفو بـ«العبقري» فيما قالت عن أراوخو بأنه «الصخرة»، أما صحيفة سبورت فكتبت أن بيدري «ساحر وقاتل»، ونشرت كلتاهما تصريحات النجم جوردي ألبا الذي لم يُظهر انزعاجاً كبيراً بتقلص عدد دقائق لعبه مع «البارسا» مؤكداً أنه سعيد بدوره الحالي مع الفريق، حيث يشعر بالفخر لوجوده مع «البلوجرانا» وتقديم المساعدة والدعم لجيل الشباب الحالي، وبالطبع تحدث ألبا عن ميسي قائلاً إنه الأفضل وشكلا معاً «ثنائياً رائعاً» لسنوات طويلة قدم إليه خلالها الكثير من التمريرات الحاسمة، مؤكداً أنه شعر بالفرح عند فوز ليو مع الأرجنتين بكأس العالم الأخيرة، وأشاد كذلك بجيرارد بيكيه وقال إن علاقته بلويس إنريكي رائعة.

أما الصحف الإنجليزية، فغلب عليها الحديث عن مسألة البيع المتوقع لنادي مانشستر يونايتد، حيث قالت تيلجراف إن قطر ستقتحم «حرب العطاءات» المتوقعة للفوز بصفقة «عملاق أولد ترافورد» مقابل 5 مليار جنيه إسترليني، بينما تساءلت ديلي ميل حول إمكانية دخول إيلون ماسك هذه المعركة أيضاً، وكتبت الصحف أن ليفربول يحاول استعادة بريقه بعد فوزه على إيفرتون، ورأتها أغلبها بمثابة «هدنة» وخطوة إيجابية لإيقاف الحالة السيئة التي بدا عليها «الريدز» مؤخراً، وتناولت أغلبها تقرير «يويفا» الخاص بأحداث نهائي دوري الأبطال في الموسم الماضي، الذي خلص إلى تبرئة جماهير ليفربول واعتراف من جانبه بأنه المسؤول مع الشرطة الفرنسية عن كل ما حدث آنذاك!