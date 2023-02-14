«الإمارات للفنون التشكيلية» تنظم ندوة ومعرض «الأساطير المقارنة»

الشارقة (الاتحاد)

ضمن فعاليات المعرض السنوي -الدورة 38، أقامت جمعية الإمارات للفنون التشكيلية، مساء أمس الأول بمقرها في الشارقة، ندوة ومعرض «الأساطير المقارنة»، التي قدمتها الفنانة والكاتبة سلمى المري، بحضور سالم الجنيبي، رئيس الجمعية، والفنان عبدالرحيم سالم، والدكتورة نجاة مكي، والفنان محمد القصاب، والدكتورة نهى فران، رئيسة تحرير مجلة التشكيل، والدكتورة مريم الشناصي، ولفيف من الفنانين والمهتمين والباحثين.

وبعد افتتاح المعرض، قدمت سلمى المري موجزاً عن الأسطورة في الفن قائلة: «الأساطير المقارنة مندسة فينا، تشهر نفسها هائمة بين الفانتازيا والواقع.. لا تستكين إلا لو حملناها شيئاً من تصدعات أنفسنا وانطلاق أرواحنا، هي بلا زمان ولا مكان، ولكنها تترك أثر مرورها وإثبات حضورها بين الشفاه والورق وعلى الجدران وثلمات الأزاميل والصخور وأقمشة الرسم ونوافذ الإبداع». كما وقعت الفنانة كتابها «ثبات» الذي يوثق تجربتها وأعمالها الفنية.

ومن جانبه، قال سالم الجنيبي، رئيس جمعية الإمارات للفنون التشكيلية، إن الجمعية مستمرة في تقديم الفعاليات والندوات التي من شأنها إثراء الحركة الفنية والثقافية في الإمارات، إلى جانب تنظيم المعارض الفنية للفنانين الأعضاء، وإلقاء الضوء على أهم التجارب والأعمال الفنية. وأضاف: «نحن نعمل جهدنا لتيسير مهمة الفنانين حتى يتسنى لهم الإبداع والإنتاج، سواء على المستوى الفكري أو الفني».

يشار إلى أن المعرض السنوي يستمر حتى 18 مارس 2022، كما ستعمل الجمعية على تقديم مجموعة متنوعة من الورش والدورات الفنية، والمحاضرات والندوات.