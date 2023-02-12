شمس صهباني وقوة البصمة التعبيرية

محمد نجيم (الرباط)

تعرض الفنانة التشكيلية المغربية شمس صهباني أحدث أعمالها الفنية في الدار البيضاء، بعد الاحتفاء بتجربتها الفنية في عدد من عواصم العالم وفوزها بأكثر من جائزة من مختلف المحافل المغربية والأوروبية.

وتكمن قوة البصمة التعبيرية والبصرية في أعمال الفنانة شمس صهباني في كونها تمزج بين العديد من الأشكال والألوان والخطوط في عمل واحد مع اشتغالها بالأساس على الألوان الفاتحة: الأصفر والأزرق والأحمر وخلق ثنيات وفجوات وفراغات بلمسات عفوية هادئة مما يحيل على تفردها وحميمية ضربات ريشتها بلمساتٍ تدعو المتلقي للغوص في اللغة الجمالية والعوالم البصرية التي تبدعها الفنانة، مع التنويع على مستوى الاختيارات والأساليب والأشكال وهذا ما يجعلها واحدة من فنانات الحداثة في المغرب.

الذات والواقع

وفي أعمال الفنانة شمس صهباني تتفاعل الذات المبدعة مع الواقع في عنفوان هدوئه الصاخب بالمعاني، لترتسم على اللوحة بلغة اللون واشتقاقاته الهوية وصراعاتها في تاريخ الإنسانية الذي جسّد بإشكالاته مادة تعبيرية فنية مؤرخة لقصة الإنسان بجمال قوّته وقوة جماله، كما قالت عنها الناقدة بشير غمري التي أضافت أن كل هذا وغيره يتجلى بوضوح في أعمال التشكيلية صهباني التي ينزع الانطباع لديها إلى الغوص في أعماق العوالم حيث تندس سرائرها، وتستخرج بريشتها جميل ما شكلته من صيد الخيال السابح في عوالم الجمال، وعبرت فيه عن صرخة الأنثى على أرض صهباء عطشى! فجُل الأعمال تتبدى فيها رغبة الحضور وانزياح الغياب الذي سببه اكتساح صوت الذكورة في منافي الثقافة العربية بأرضها وزمنها لكل مرافئ الإبداع.

فكل التشظيات الشكلية تلبس في لوحات شمس، القتامة اللونية بتكثيف في المركز، في حين تغدو منفرجة، خافتة، في الأطراف في سلاسة تعبيرية تغري بالتماهي أو حتى التناهي إلى عمق ومركز اللوحة وبؤرة لونها الحار.

ازدهار الفن في الإمارات

ورداً على سؤال من «الاتحاد» عن مدى اطلاعها على الفن التشكيلي في الإمارات قالت الفنانة شمس صهباني: بالنسبة للفن التشكيلي في دولة الإمارات العربية المتحدة، أرى أنه في حالة ازدهار مستمر، ففي هذا البلد الجميل والمتقدم تقام العديد من المعارض التي ترقى للعالمية، ثم إن العديد من المؤسسات تقدم الدعم للفنانين من مختلف دول العالم، وهذا ليس شيئاً غريباً على دولة الإمارات حيث الإمكانيات والبنية التحتية والبيئة الثقافية المنفتحة على مختلف العوالم الإنسانية، ولا يمكن للمرء إلا أن ينبهر أمام العدد الكبير للشركات وقاعات العرض والمتاحف... التي تهتم بالفن التشكيلي. ومن بين الفنانين الذين أتابع أعمالهم لأنني أعجب بها سارة العقروبي التي أحب أعمالها كثيراً، ثم هناك الفنان الشهير حسن شريف الذي ألهمت أعماله العديد من الفنانين العالميين بمن فيهم المغاربة وشكل لوحده مدرسة فنية جديدة في العالم العربي.