انطلاق أولى حلقات المرحلة الحاسمة من مسابقة "أمير الشعراء"

أبوظبي (وام)

انطلقت مساء أمس الأول على مسرح شاطئ الراحة بأبوظبي، الحلقة السادسة من برنامج "أمير الشعراء" في موسمه العاشر، والذي يعد أضخم مسابقة تلفزيونية للشعر الفصيح في الوطن العربي، وذلك عبر قناتي أبوظبي وبينونة. ويعقد البرنامج بتنظيم من لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، في إطار استراتيجيتها الثقافية الهادفة إلى صون التراث الثقافي، وتعزيز الاهتمام بالأدب والشعر العربي. وتضم لجنة التحكيم كلا من الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، والدكتورة أماني فؤاد، أستاذة النقد الأدبي الحديث بأكاديمية الفنون بالقاهرة، والدكتور محمد حجو، أستاذ السيميائيات وتحليل الخطاب بكلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة محمد الخامس بالرباط.وفي مستهل الحلقة التي انطلقت معها مجريات المرحلة الثانية والحاسمة من المسابقة، أعلنت مقدمة البرنامج الإعلامية لجين عمران نتائج تصويت الجمهور للشعراء المتبقين من الحلقة الثالثة، حيث تأهل الشاعران إبراهيم توري بنتيجة 79%، وفاطمة مفتاح بنتيجة 54% .

كما تم عرض تقرير تناول شروط ومعايير المرحلة الثانية من المسابقة وتناوب الشعراء على مرور أول يقدمون خلاله قصائدهم في موضوع محدد ومجاراة قصيدة بقافية ووزن معينين، ومرور ثانٍ ينظمون فيه مناظرة شعرية ارتجالية من خمسة أبيات لكل منها، ثم تم الإعلان بعدها عن أسماء شعراء الحلقة وهم : أحمد مدني من مصر، دانا أبو محمود من سوريا، سيدي محمد محمد المهدي من موريتانيا، عائشة السيفي من سلطنة عمان، وعبد الواحد بروك من المغرب.

وعقب ذلك لقاء سريع للإعلامي عيسى الكعبي مع شعراء الحلقة الخمسة وراء الكواليس، واستطلاع مشاعرهم في انتظار قرار لجنة التحكيم، تلاه استعراض محطات الحلقة ومشاركات الشعراء فيها، وكان ختام الحلقة مع إعلان لجنة التحكيم عن تأهل الشاعر عبد الواحد بروك من المغرب بدرجة 46 من خمسين، لينتظر الشعراء المتبقون نتيجة تصويت الجمهور لشاعرهم المفضل، حيث نالت عائشة السيفي من سلطنة عُمان درجة 45، ونال أحمد مدني من مصر درجة 44، ونالت دانا أبو محمود من سوريا وسيدي محمد محمد المهدي من موريتانيا درجة 43 من خمسين.