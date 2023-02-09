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ثقافة

التشكيلي العراقي علاء بشير يحاضر عن تجربته الرائدة

التشكيلي العراقي علاء بشير يحاضر عن تجربته الرائدة
9 فبراير 2023 19:01

دبي (الاتحاد)
وسط حضور جماهيري ملفت انطلقت مساء أمس الأربعاء 8 فبراير الجاري، فعاليات معرض "نسيان" للفنان العراقي علاء بشير، الذي نظمته مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية في قاعة المعارض بمبنى المؤسسة بشارع الرقة بدبي ويستمر لغاية 12 فبراير الجاري.
حضر حفل الافتتاح معالي محمد المر رئيس مجلس إدارة مكتبة محمد بن راشد، والدكتور سليمان موسى الجاسم نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية والأديب عبد الغفار حسين، والدكتورة فاطمة الصايغ عضوا مجلس أمناء المؤسسة، وجمهور كبير من الفنانين والمثقفين والإعلاميين والشخصيات العامة.
وقدم الفنان علاء بشير شرحاً عن طبيعة الأعمال ذات الطابع السريالي أو الخطوط المجردة، التي كانت موضع حوار مثمر مع الجمهور الذي غصت به قاعة العرض، حيث جال الحضور بين 24 عمل فني متفاوت الأحجام والقياسات تعود لفترات مختلفة من مسيرة الفنان التي تمتد لأكثر من نصف قرن، حيث أنتج علاء بشير مئات الأعمال الفنية تتوزع على متاحف كثيرة حول العالم.
وبعد جولة شاملة في المعرض قدم علاء بشير محاضرة عن مسيرته الفنية ورؤيته للحياة التشكيلية وتطورها، باعتباره أحد رواد الحركة التشكيلية العراقية منذ مطلع خمسينيات القرن الماضي، حيث اختط لنفسه أسلوباً فنياً خاصاً.

 


اختصار الألوان
 قال الفنان إياد الموسوي في معرض حديثه عن علاء بشير، أنه تميز بأسلوبه السريالي ولم يلتفت لأساليب ومدارس فنية غربية، وطوّر تقنيات أسلوبه الخاص الذي يجسد المشهد والفكرة ويأخذ المتفرج إلى صلب الفكرة ولا يهتم بالزخارف اللونية او الشكلية، لذلك فهو يختصر الألوان ولا يكترث لتجويد العمل شكلياً إنما يركز على إيصال الفكرة والتساؤل ووجهة النظر المتأزمة.
وكانت محاضرة علاء بشير عن تجربته الفنية مدخلاً للجمهور ليطرح الكثير من الأسئلة التي دارت حول الأعمال المعروضة أو عن مجمل التجربة الفنية التي تتقاطع مع التجربة المهنية حيث يعد الفنان علاء بشير أحد أمهر أطباء التجميل العرب وكان له باع طويل في هذه المهنة التي تتوازى خطوطها العامة مع القيمة العامة للرسم وما يقدمه من طاقة وجدانية توسع مدارك المتلقي.

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درع تذكارية
في ختام هذا الحدث الفني المتميز قدم معالي محمد المر درع العويس التذكارية للفنان علاء بشير بحضور عبد الغفار حسين ود. سليمان الجاسم ود. فاطمة الصايغ وشكره على جهوده الكبيرة لتعزيز قيم الجمال في المجتمع، وبدوره شكر علاء بشير مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية لإتاحتها الفرصة كي يقدم أعماله لجمهور ذواق محب للفنون ومؤازر للثقافة ومفرداتها.
يذكر أن الفنان علاء بشير ولد عام 1939، درس في معهد الفنون الجميلة في بغداد، وحصل على بكالوريوس الجراحة ـ كلية الطب بغداد، وعلى زمالة دراسية في الأكاديمية الملكية للجراحة، إدنبرة في المملكة المتحدة، وهو عضو جمعية التشكيليين في المملكة المتحدة، وشارك في أكثر من 50 معرض عام وخاص حول العالم، وأعماله مقتناة في متاحف إنجلترا وفرنسا وأميركا وقطر والأردن والعراق. وحائز على جوائز تقديرية عديدة في عدة دول.

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