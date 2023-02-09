"مكتبة" تُشارك في الإمارات تبتكر 2023

أبوظبي (الاتحاد)

تُشارك "مكتبة" التابعة لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي في فعاليات شهر الابتكار "الإمارات تبتكر 2023" ببرنامج حافل ومتنوع بالمبادرات وورش العمل، الرامية إلى دفع عجلة الابتكار وتزويد المشاركين بالأدوات والخبرات التي من شأنها تعزيز قدرتهم على تبني الابتكار، وتضمينه كأسلوب عمل في حياتهم اليومية.ويتضمن البرنامج أكثر من 100 فعالية وندوة وورشة عمل سيتم تنظيمها في كافة أفرع "مكتبة" المنتشرة في إمارة أبوظبي، وتغطي باقة واسعة من الموضوعات بما في ذلك التكنولوجيا والعلوم والبرمجة والروبوتات والذكاء الاصطناعي. وقالت شيخة المهيري، مدير إدارة المكتبات، قطاع الثقافة في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي: "يُجسد شهر الابتكار منصة مثالية أمامنا في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي لاستعراض مبادراتنا الابتكارية المتنوعة التي تسهم في توسيع مدارك المشاركين وتحفيزهم على الابتكار من خلال تزويدهم بالخبرات والمهارات المطلوبة لتنمية حسهم الإبداعي، وتطوير مهارات التفكير النقدي والتحليل لديهم في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات".

المعرفة أساس الابتكار

من جهتها، قالت فاطمة عبد الرحمن التميمي، رئيس قسم المكتبات – الفروع، إدارة المكتبات، قطاع الثقافة في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي: "المعرفة هي أساس الابتكار ومحركه الأساسي. وانطلاقاً من إدراكنا لأهمية رعاية وتشجيع الابتكار، نحرص في "مكتبة" وضمن جميع فروعنا على أن تكون مكتباتنا بوابات للمعرفة، وأن تساهم بنشر ثقافة التفكير الابتكاري بين طلّاب المدارس، وتطوير مهاراتهم وأفكارهم بشكل يعزز من قدراتهم الإبداعية وينمي مواهب وقدرات أجيالنا الشابة، ليكونوا عماد المستقبل وبنيانه."

وتُنظم "مكتبة" خلال فعالية "الإمارات تبتكر 2023" معرض سفراء الابتكار (المخترع الإماراتي) في مكتبة الوثبة، الذي يحتفي بالابتكار والمبتكرين عبر الترويج لأفكار المخترعين الشباب، كما يسلّط الضوء على جهود دولة الإمارات في مجال الابتكار كونه يعد عنصراً رئيسياً من محاورها الوطنية في سبيل تحقيق اقتصاد معرفي قائم على التنوع والابتكار. وستعقد "مكتبة" في 15 فبراير جلسة بعنوان "الابتكار في مواجهة تحديات التغير المناخي"، والتي تستعرض مجموعة من المحاور من ضمنها، مبادرة الحيادي المناخي، الآثار السلبية الناجمة عن تداعيات التغير المناخي، جهود الدولة في مواجهة التغير المناخي، والقيمة المضافة للابتكار في مواجهة تحديات التغير المناخي. برنامج تعليم تشمل فعاليات مكتبة أيضاً خلال شهر الابتكار برنامج التعليم المسائية وبرامج دورية خاصة تُقام أيام الأحد وتناقش 23 موضوعاً مختلفاً ضمن ورش عمل وحلقات نقاشية وندوات دورية متنوعة تستضيفها كل من مكتبة الباهية ومكتبة المرفأ ومكتبة الوثبة ومكتبة منتزه خليفة ومكتبة زايد المركزية، ومن ضمن هذه الموضوعات، تصميم الأشكال والمجسمات، التصميم ثلاثي الأبعاد، التعرف على ديناميكيات الطيران وصناعة السيارات، وبناء الأطراف الصناعية، إلى جانب مواضيع تتعلق بآليات تطوير نظام ري ذكي والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي وغيرها من المجالات الابتكارية.

