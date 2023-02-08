الأسواق التراثية.. هنا يتحدث الماضي

محمد عبد السميع

بمجرّد أن تُذكر الأسواق، تتوارد إلى وجدان المثقف هذه العلاقة الحميمة بينه وبين المكان بدايةً، وتبرز في ذهنه مشاهد رائعة لحركة الناس وذهابهم ومحطات شرائهم ومقتنياتهم التي يقفون عندها، لكنّ هذه العلاقة الحميمة تزداد إلى أعلى درجاتها بالتأكيد حين نشحن الأسواق بمفردة مكمّلة هي مفردة «التراث»، فنكون أمام الأسواق التراثيّة، بكلّ عبق التجوال، ورائحة الماضي، وحضور الأصالة على كل وقفةٍ هنا أو هناك، وأنت تقلّب بين يديك أثراً قديماً أو حرفةً مشغولة بعرق السنين، أو رائحة عقود مرّت وتركت من أثرها هذه المعروضات الجميلة التي تأخذ الإنسان من همومه اليوميّة إلى عوالم من الغوص في ماضٍ يودّ أن ينخرط فيه، فيعيش ظروفه وشخصيّاته وحركته الأدبيّة والعاطفيّة، كمثقف، فهي الأزمان التي نختزلها اليوم بتداول السريع والآني مما لا يُعوّض عن تراث وهُويّة يبحث عنهما الروّاد للأجيال، ليودعوها في مكان قريب من جلساتهم اليوميّة، فيدور حولها الحديث.

روائع الماضي

ليس الغرض من هذا التقديم أن نتحدث عن اللقى أو المعروضات التراثيّة، بقدر ما هو تمهيد لكي نتفهّم جماليّة الحركة الدائرة في البيئة المكانيّة الحاضنة لهذه الأدوات التراثيّة ومشتملاتها من روائع الماضي الذي يجد فيه كبار السّن سلوى وانعتاقاً من الروتين (الاستهلاكي)، باتجاه ما يغذّي الأفئدة التي حتماً ستنشرح وهي تقضي سحابة يوم في الدكاكين والزوايا والمحلات التي وإن اتخذت الصبغة التجاريّة، كوجه من وجوه اقتصادات الثقافة، إلا أنّ أثرها الجوهري ومضمونها يجعل من هذه الحاضنة التي نصطلح على تسميتها «الأسواق التراثيّة»، شديدة التأثير والروعة والجمال، فحتى مع هذه الحركة اليوميّة لخطوات الزوّار والمهتمين والباحثين عن الجوّ الساحر، نشعر بهدوء النفس وتلقائيّتها في السؤال عن الأسعار والمميزات والمدد الزمنية العتيقة لها.

غنى وتنوّع

في الإمارات، نحن أمام أسواق تراثيّة مهمّة، تماماً مثل أيّ بلد آخر تجد فيه تنوّعاً في الأسواق والحواضن التراثيّة، فقد كان لهذه الأسواق أثرٌ كبير في حركة اقتصادية وتجارية، استمرت فيها الأسواق تعطي وتأخذ مكانها بمساحتها الرائعة حتى اليوم. والمتصفّح لخريطة الإمارات، لابدّ وأن يجد عدداً من الأسواق، مثل «سوق الفهيدي»، و«سوق نايف» بدبي، و«سوق العرصة» و«سوق الشناصية» بالشارقة، و«سوق صالح» بعجمان، وغيرها كثير في دولة الإمارات.

وهذه الأسواق، تصلح بامتياز لأن تقام فيها التظاهرات الثقافية والفنيّة أيضاً، كقراءة الشعر مثلاً وجعلها محطة من محطات الشعراء في المهرجانات الوطنية، أو إقامة التظاهرات والبيناليات التشكيلية في الرسم والنحت وخلافه، ويمكن أيضاً أن تستوعب تصوير العديد من الأعمال الدراميّة أو المشاهد الغنائيّة، أو تقام حولها الأفلام التوثيقيّة التي تبرز عبق المكان وما يشتمل عليه من تنوّع وفرادةٍ.

يقول الباحث والكاتب عبدالله عبدالرحمن: إنّ لهذه الأسواق قيمةً ثقافيّةً، ترفدها قيمة اقتصاديّة، فالأسواق الشعبيّة والتراثيّة التي تبسط لنا قطعاً تراثيّةً قديمة وأطعمة شعبيّة وموادّ متوارثة ذات قيمة غذائيّة مهمة، ومقتنيات ومصنوعات ونحاسيات وفضيّات وقطع خشبيّة، تتناسب أسعارها مع قيمتها الثقافية وهويتها الأصيلة.. هي مخزون مهم لمناسباتنا التراثيّة التي تنظمها الدولة في كلّ إمارة، ذاكراً مناسبات، مثل: «أيّام الشارقة التراثيّة»، ومهرجانات سباقات الهجن والرياضات التراثيّة ومهرجان الرطب، وغيرها، وجميع ذلك يسهم في تعزيز أصالتنا وثقافتنا أمام العالم، وبالتأكيد يسهم في رفع العائد الاقتصادي للأسر والجمعيات والقائمين عليها. فمن واجبنا أن نعمل على إحيائها وتعزيزها كونها أيقونات ثقافية تعبّر عن الهوية الوطنية للمجتمع والدولة، فمن الأسواق ما يعود إلى أزمان بعيدة، إلى حوالي قرن أو قرنين من الزمن، بما في ذلك من تاريخ عريق ومنتجات أصيلة، فالمكان والزمان حين يجتمعان بالتأكيد سيصنعان لوحةً مطرّزةً بالأصالة والحضارة والثقافة، في كلّ مقتنيات أو محتويات هذه الأسواق، من الطعام والقطع الحرفية واللباس، وغير ذلك.

تمازج حضاري

ومن جهته، يؤكّد الباحث فهد المعمري أنّ الأسواق التراثيّة، وإن كانت رافداً اقتصاديّاً مهمّاً ووجهةً رئيسةً لكلّ زائر ومقيم ومهتم، إلا أنّها وجهٌ من وجوه «تنوّع الثقافات»، والتمازج الحضاري، نظراً لاشتمالها على تنوّع واضح في الجنسيات، فهي تؤدي الأغراض مجتمعةً في النموّ الاقتصادي والتجاري وكذلك النموّ الثقافي والمجتمعي. وفي هذا السياق، يقول المعمري: إنّ إمارة دبي شكّلت ومنذ البدايات الأولى من القرن العشرين مركزاً تجاريّاً في منطقة الخليج العربي، بسبب موقع برّ الديرة وبرّ دبي على ضفتي خور دبي بما يشكله ذلك من ميناء طبيعي كان يعجّ بحركة السفن والبضائع ذات الجودة العالية، فكانت الأسواق حاضرةً. ومع العقد السادس من القرن الماضي كانت دبي بأسواقها الشعبية قبلةً للتجار والمهتمين، بما أتاحته أسواقها الشعبية من حضور تجاري عالمي. ولذلك يدعو الباحث المعمري إلى الاهتمام والترويج لهذه الحواضن المكانية التراثيّة واعتمادها وجهاً ثقافيّاً وحضاريّاً مهمّاً في الإمارات.

ويركّز الدكتور سالم الطنيجي، أستاذ الدراسات الإماراتيّة في كليّة التقنية العليا بالشارقة، والباحث في التراث الإماراتي، على التأثير الإيجابي للأسواق في الإمارات على الحركة الاقتصادية، مؤكّداً أنّ غناها التراثي والثقافي هو مصدر مهم من مصادر الحركة المهرجانيّة ومهم في المناسبات الوطنيّة والاحتفالات الثقافية، لتكون مرآةً تعكس اهتمامنا بثقافتنا وأصالتنا واعتزازنا بما تركته الأجيال السابقة والرواد من آثار تدل على عمقنا الوطني والتاريخي.

وأخيراً، يقول الكاتب والباحث خالد بن جميع الهنداسي، إنّ الأسواق التراثيّة تشكل عصباً اقتصاديّاً مهمّاً في الإمارات، لرفع نسبة النمو الاقتصادي، من خلال دعم الأسر التي تنتج داخل هذه الأسواق ما يناسب طبيعتها التراثيّة. ومع ذلك ففيها ملمح سياحي مهم وثقافي كذلك، نظراً لتوفّر عنصر (الندرة) الذي يجعل لها قيمةً عالية في ظلّ ما نعيشه اليوم، ولذلك تظلّ هذه الأسواق التراثيّة ملجأً لنا في مناسباتنا المهرجانيّة والثقافية واحتفالاتنا التي نظهر فيها عمقنا وأصالتنا وهويّتنا، فلا أقلّ من الاحتفال بهذه الأسواق وتنميتها والترويج لها وجعلها في الصدارة من حيث قيمتها الثقافيّة والحضارية معاً للزوّار والمقيمين.