السعادة.. الوثبة المبدعة

بقلم: فريدريك لونوار

ترجمة: أحمد حميدة

لقد أسهب الفلاسفة في الحديث عن البهجة والسّرور أكثر من إفاضتهم في الحديث عن السّعادة بوصفها انفعالاً يغلب عليه الغموض والإلتباس، لذا.. كان لابدّ من انتظار القرن السّابع عشر وخاصّة مع مجيء سبينوزا، كيما يتأمّل الإنسان في تجربة السّعادة ويضعها في صميم تفكيره. وفي هذه الألفيّة الثّالثة، لابدّ من أن يستوقفنا هذا الأمر لأنّنا نسجّل عودة الإنسان إلى هذه المسألة التي باتت تحتلّ اليوم قلب الأبحاث الفلسفيّة وكتابات مؤلّفين مشاهير.

مشبوكون نحن في ضغوط حيواتنا الاجتماعيّة، لذا.. ترانا غالباً ما ننسى، فلا نتريّث، بل قد نتغاضى عن التّفكير. والحال أنّ الفلسفة تقترح علينا تحديداً ترويض ذلك الزّمن من أجل التفكّر فيه، عساه يفتح أمامنا آفاقاً لحياة أنعم وأرحب. ولكن كيف؟ طبعاً، بطرح الأسئلة الوجيهة، ومن ضمنها السّؤال التّالي: كيف لنا أن نبثّ الفرح في صميم حيواتنا؟



«إنّ الرّغبة التي تولد السّعادة، لأشدّ رسوخاً وثباتاً من تلك التي تولّد الحزن». «سبينوزا»



تعرّف السّعادة على أنّها انفعال أو إحساس بالغبطة، يأتينا غالباً على شكل استشعار روحانيّ فيغمر وعينا بشكل كليّ، وعامّة ما يمتاز بديمومة نسبيّة، وحتّى وإن اقتربت السّعادة من هذا المعنى، فإنّها تظلّ مع ذلك مختلفة عن حالة الهناءة والانبساط التي قد تعترينا من حين لآخر، هنا أو هناك. كما أنّها تختلف عن الفرح الذي يوفّره الجسد، أي ذلك «النّعيم» الذي لا يلامس غير جزء من وعينا.

لقد كان موضوع الفرح في العصور القديمة في قلب اهتمامات التيّارات الرّوحانيّة والصّوفيّة مثل الطّاويّة والتّعاليم الإنجيليّة. ومن حيث مدلولها اللّغوي، كانت السّعادة في الفلسفة القديمة قريبة من مفردة «مانيا»، أي «الدّوار» أو «الجنون»، اللذين ورد ذكرهما في «فيدرا» أفلاطون. وتومئ كلمة «مانيا» هذه إلى الحضور الروحيّ بما ينطوي عليه ذلك الحضور من قدرة على تغيير مزاج الإنسان وإلهامه سبل السّداد والرّشاد: فكرة قد تقترب من حال المتحمّس الذي يتأمّل الخير أو الجمال، ويذهب تبعاً لذلك إلى ما وراء هذا الإحساس. ولـ«شيسرون» معنى أقرب إلى المعنى العامّ المتداول، إذ تكون السّعادة بالنّسبة إليه حالة روحانيّة، وحين تواجه امتلاكها لشيء ما، لا تفقد مع ذلك اتّزانها النّفسيّ.

وقد ظهرت في مجال الفلسفة الحديثة مفاهيم جديدة للسّعادة، فنجد لدى لايبنيتز تمييزاً بين فكرتين تترجمان في الفرنسيّة بـ«السّعادة»: من ناحية مفردة «غوديوم»، وتعني الاستمتاع الآمن غير الخاضع لأيّ شرط خارج عن إرادة الإنسان، ومن ناحية ثانية، «لاتينيا» أي متعة الرّوح المرتبطة بامتلاك شيء ما، وقد عمّقت المذاهب الفلسفيّة كالشّخصانيّة والوجوديّة، في القرن العشرين، المعنى الفلسفي لهذه السّعادة.

كتبوا عن السّعادة

تمّ الاحتفاء بالسّعادة خاصّة في القرن السّابع عشر، ويعدّ الفيلسوف الهولندي سبينوزا من أوائل المتفكّرين فيها، خاصّة في كتاب «علم الأخلاق»، الذي شكّلت فيه السّعادة مع الحزن والرّغبة أحد الانفعالات الثّلاثة الأساسيّة للكائن البشري، فيما كان ينظر إلى كلّ الأحاسيس الإنسانيّة الأخرى (الحبّ.. الكراهيّة.. التمنّي.. الخوف.. إلخ) على أنّها لا تعدو كونها أشكالاً خاصّة من السّعادة أو من الحزن. وفد حدّد سبينوزا مفهوم السّعادة بوصفها «انتقال الإنسان من الدّرجة الأدنى للكمال إلى درجاته القصوى»، أي ارتفاع الطاّقة الكامنة فيه والتي يحتاج إليها لتحقيق كينونته الأرفع. ولذا تكون السّعادة بهذا المعنى رسوخ مقدرتنا، مرتبطة بمدى تحقيقنا لرغائبنا وبما نبذله من جهد كيما نستمرّ في الحياة.

و لم يفعل سبينوزا في الحقيقة شيئاً آخر سوى أنّه أخذنا من أيدينا ليحدو بنا نحو تحقيق ذواتنا بصورة كاملة. ولذا تعتبر نظريّته أداة بالغة الفعاليّة كيما نغيّر من أسلوبنا في التّفكير وفي العمل وفي الإحساس. وكان تساؤله هو: كيف لنا أن نحيل الحزن إلى سعادة والتبعيّة إلى تأكيد للذّات؟ كيف لنا أن نظفر بالمعنى في غمرة السّر المربك لحيواتنا؟ وقد تجعلنا أجوبة سبينوزا أقدر على تأويل المخاطر التي تحيط بنا أثناء ذلك السّعي، وبالتّالي أكثر تصميماً عند مواجهتها.

أمّا في الفلسفة المعاصرة، فإنّ نيتشه كان قد جمع بين السّعادة من ناحية والقبول بوجودنا من ناحية ثانية؛ وذلك رغم الطّابع التراجيديّ لهذا الوجود، بوصفه تعبيراً عن إرادة القوّة، التي نقبل وفقها بأن نكون مغتبطين رغم عذابات الحياة ودون لجوء إلى الأشكال الوهميّة للسّعادة (الدّين، المثاليّة).

بين نيتشه وسبينوزا

وعلى رغم الاختلافات العميقة، فإنّ فكرة السّعادة عند سبينوزا ونيتشه تكشف عن أوجه تقارب لافتة بينهما. فكلاهما جعل من السّعادة مرتكزاً للأخلاق والغاية الأولى لها، أي غايتها المبدئيّة والحاسمة. مرتهنة إلى مبدأ القوّة بوصفها مصدر نماء، موجّهة أساساً نحو إثبات وجاهة الحياة ومعيدة تعريف الاستقامة، لا توهب السّعادة إلاّ على المستوى المحايث. مستنفرة الإنسان على إعادة اكتشاف جسده، وناجمة عن سلسلة من خيبات الأمل المتعلّقة بحريّة الاختيار بين الخير والشرّ، فإنّ التفكّر في السّعادة ينطوي على نقد شرس لمصادر الحزن ويستوجب السّعي إلى تغيير الكائن بأكمله. وفي هذه الأثناء تكون تلك السّعادة قد ولّدت لدينا إحساساً بالثّقة في إمكانيّة تحقيق خلاصنا الفردي.

وفي رسالة الدّكتوراه التي خصّصها لهذا الموضوع، بيّن إيمّانوال لونّيدوس أنّ كلّ جزء من كتاب سبينوزا تخترقه فكرة السّعادة تلك، وأنّ كلّ شيء تمّ التّفكير فيه من منطلق مفهوم السّعادة التي شكّلت أساس نظامه الأخلاقي.

ويتمّ إدراك هذه السّعادة عبر تغيّر صارم ومبتكر. ومسار تغيّر العقل في إقباله على السّعادة، لو نظرنا إليه في «بحث في إعادة تشكيل الإدراك» أو في «علم الأخلاق»، لبدا لنا عسيراً وصعب المنال، متعارضاً مع كلّ أشكال العنف ومحاولاً إقامة مبادئه بإمكانيّاته الذّاتيّة، فإنّ العقل يمتلك ما يكفي من القوّة لإدراك السّعادة حين يؤسّس بشكل يقينيّ ضمانات ميتافيزيقيّة.

يتأسّس التأمّل السّبينوزي في السّعادة على مجموعة من الشّروط الأنتروبولوجيّة: فسبينوزا يفحص أداء الجسد والعقل مبيّناً أنّ الجسد لا يمكن أن يكون البتّة مآلاً للرّوح، لأنّه يمتلك نفس الكفاءة الأنطولوجيّة ونفس المنزلة الرّفيعة للعقل. وطالما أنّ الرّغبة في العيش والإقبال على الحياة بسعادة هي الجوهر الصّميم للإنسان، وضع سبينوزا «الكوناتوس» (بذل الجهد من أجل الحفاظ على استمراريّة الذّات) كمبدأ عمل ديناميكيّ، يتحوّل بفعل الأمل في السّعادة المرتقبة إلى رغبة نحتاج دوماً إلى صقلها.

منزلة الكمال

الفيلسوف الفرنسي هنري برغسون يرى في السّعادة علامة امتلاء واكتمال، وهو ما يمثّل بالنّسبة له مؤشّراً دالاً على المعنى العميق للوجود البشري. وبالفعل، إذ غالباً ما تكون كلّ سعادة كبيرة نتاج عمل إبداعيّ، وهنا، يكمن معنى الحياة البشريّة في ما ينتجه الإنسان من أعمال إبداعيّة؛ ولذلك يميّز برغسون بدقّة، بين المتعة، تلك الذّريعة البسيطة للطّبيعة لحفظ الذّات البشريّة، والسّعادة التي تؤشّر من ناحيتها إلى أوجه الكمال في حياة البشر.

أمّا عند بعض الفلاسفة الفرنسيّين المعاصرين، فهذا جيل دولوز يعرّف السّعادة على أنّها القوّة الذّاتيّة لإنتاج الرّغبة، فيما يذهب كليمات روسّبه إلى أنّ السّعادة لطافة لا عقلانيّة تسمح بقبول الواقع بكلّ قسوته، أمّا نيقولا غو فإنّه فيعتبرها ممارسة للحكمة لا تحتاج لأيّ مبرّر ويتمّ إنتاجها في الفنّ والضّحك..

ولو أوجزنا القول، لقلنا إنّ غالبيّة الفلاسفة الحديثين اعتبروا أنّ السّعادة أمراً أساسيّاً، بل جوهرياً، سواء بالنّسبة لسبينوزا أو نيتشه، اللذين اعتبراها مرادفة للوجود، أو بالنّسبة لبرغسون الذي جعلها تتقفّى مع «الوثبة المبدعة». أمّا روبير ميسراحي، الذي شغل لسنوات طويلة كرسيّ فلسفة الأخلاق بالسّوربون، فقد كان يعلّمنا كيف نجعلها تنبجس وتتدفّق في هذه الألفيّة الثّالثة التي نعتها ميسراحي بـ«زمن التبرّم»!