حاكم الشارقة يفتتح مبنى مصنع كلباء للثلج

الشارقة (وام)

افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح أمس، مبنى مصنع كلباء للثلج الذي تم ترميمه وتجديده في مدينة كلباء.

ويتزامن افتتاح صاحب السمو حاكم الشارقة مبنى مصنع كلباء للثلج مع انطلاق النسخة الخامسة عشرة لبينالي الشارقة، حيث تم تجديد وترميم المبنى لتحتضن مرافقه مساحات فنية واجتماعية، وتعرض قاعاته عدداً من الأعمال العالمية التي تعود لأبرز الفنانين على مستوى العالم مثل ريبيكا بيلمور، وابراهيم مهاما، ونادي باك خواتين للرسم، ودوريس سالسيدو، وعبدالرحيم سالم، وكاهورانجياريكي سميث، وإينوتيق ستورتش، وناري وارد.

وتجول سموه في أروقة المبنى، مطلعاً على أبرز اللوحات والأعمال الفنية، كما عرج سموه على المرافق وما يحويه المصنع من خدمات للفنانين ومحبي الفن كغرف ورش العمل ومرافق سكنية مؤقتة وممرات مظللة. وانتقل سموه إلى «مقهى فن» المجاور لمبنى مصنع كلباء للثلج الذي يخدم زوار المبنى، حيث يوفر مساحات جلوس كبيرة مطلة على محمية أشجار القرم، ما يتيح لرواد وزائري المنطقة الاستمتاع بأجواء المعرض والطبيعة الخلابة.

ويقع المبنى بجوار خور كلباء ومحمية أشجار القرم، في منطقة غنية بتنوعها البيئي والحيوي في إمارة الشارقة، والتي تعد موطناً للعديد من الأنواع الحية المهددة بالانقراض، بما فيها طائر الرفراف المطوق العربي، وسحلية بلانفورد، وسلاحف منقار الصقر، والسلاحف الخضراء التي تقيم أعشاشها بالقرب من الشاطئ.

وخلال عملية تجديد مبنى المصنع، تم الحفاظ على طابعه المعماري الأصلي الذي يتميز بطبيعته الصناعية، مع أقل حد ممكن من التدخلات، حيث تشكل الإضاءة الطبيعية التي توفرها نوافذ المبنى المرتفعة، مساحة مثالية للأعمال التركيبية الكبيرة والعروض الأدائية.

ويعد مشروع مصنع كلباء للثلج واحداً من مشاريع الحفظ الكبرى التي أطلقتها مؤسسة الشارقة للفنون في السنوات الأخيرة للحفاظ على التراث الغني للبيئة المعمارية في إمارة الشارقة، وإنشاء مساحات تسمح بعرض الفن المعاصر، وملتقى للمجتمع المحلي بأطيافه كافة، إذ تشمل المشاريع السابقة، كلاً من مبنى الطبق الطائر، والغرفة الماطرة، واستوديوهات الحمرية، والمباني الفنية في ساحة المريجة.

حضر افتتاح المبنى بجانب صاحب السمو حاكم الشارقة، كل من الشيخة حور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مؤسسة الشارقة للفنون، والشيخ هيثم بن صقر القاسمي، نائب رئيس مكتب سمو الحاكم في مدينة كلباء، والشيخة نوار بنت أحمد القاسمي، مدير مؤسسة الشارقة للفنون، وعدد من المسؤولين وأعيان المنطقة والفنانين.