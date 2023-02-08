«دبي للثقافة» تطلق «تكليفات جداف الفنية: بلاي سكيب»

دبي (الاتحاد)

أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، بالتعاون مع «مؤسسة فن جميل»، الداعمة للفنانين والمجتمعات الإبداعية، إطلاق برنامج «تكليفات جداف الفنية: پلاي سكيپ»، ضمن استراتيجية «الفن في الأماكن العامة» التي بدأت الهيئة تفعيلها أخيراً بهدف تحويل دبي إلى معرض فني عالمي مفتوح ومتاح للجميع، بما تقدمه من تجارب فنية استثنائية ومتفردة، تعزز الثقافة البصرية وروح الابتكار، وتسهم في إثراء المشهد الثقافي والفني في المنطقة، وتدعم اقتصاد دبي الإبداعي.

وستتولى لجنة تحكيم تضم عدداً من خبراء الفنون والمعماريين والقيمين المحليين والدوليين عملية تسلم طلبات المشاركة في برنامج «تكليفات جداف الفنية: پلاي سكيپ»، وفرزها واختيار الفائز من بينها. وسيكون 31 مارس المقبل الموعد النهائي لتسلم طلبات المشاركة في الدعوة المفتوحة، التي تمنح الفنانين والمصممين والمجموعات من مواطني الدولة والمقيمين على أرضها فرصة تقديم أفكارهم ومقترحاتهم لعمل فني عام تفاعلي كبير الحجم، سيتم إنشاؤه في «حديقة جداف ووترفرونت للفنون»، فيما سيكشف عنه في خريف 2023.

وفي هذا الصدد، قالت أنطونيا كارفر، المديرة التنفيذية لمؤسسة فن جميل: «تُعرف مؤسسة فن جميل باهتمامها الخاص بالفن العام وبرسالتها التي تركز على تكليف الأعمال الفنية في هذا المجال وعرضها. فمنذ إطلاق مركز جميل للفنون في 2018، تحولت (حديقة جداف ووترفرونت للفنون)، حيث مركزنا المطل على خور دبي، والتي تم تطويرها بالتعاون مع دبي القابضة، إلى موقع فني ديناميكي يضم برامج تفاعلية تجذب أعداداً كبيرة من الجماهير».

وأضافت: «صممت الحديقة، وهي أول مساحة عامة لها طابع فني في الإمارات، على يد المعماريين المحليين (واي واي)، وتعرض أعمالاً مهمة ودائمة لفنانين معروفين عالمياً، فضلاً عن برنامج مستمر ومتجدد للتكليفات الفنية المؤقتة والمهرجانات المجتمعية والعروض العامة». وعبرت كارفر عن سعادتها بأن يكون «فن جميل» من بين مجموعة المؤسسات التي تعمل على نقل تجارب الفنانين والممارسين المبدعين إلى قلب دبي، وتوجهت بالشكر إلى «دبي للثقافة» على تفعيلها استراتيجية «الفن في الأماكن العامة» التي تمتاز بحيويتها.