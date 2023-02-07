اللجنة المنظمة لأيام الشارقة المسرحية تواصل تحضيراتها

الشارقة (الاتحاد)

تتواصل الاستعدادات لاستقبال الدورة الـ «32» من أيام الشارقة المسرحية التي تنظمها دائرة الثقافة برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتقام في الفترة من 13 إلى 20 مارس المقبل.

وفي هذا الإطار، عقدت اللجنة العليا المنظمة للمهرجان اجتماعها الثالث، أمس، في قصر الثقافة، برئاسة أحمد بورحيمة، مدير إدارة المسرح في دائرة الثقافة، مدير أيام الشارقة المسرحية، بحضور أعضاء اللجنة، إسماعيل عبدالله، وأحمد الجسمي، ومحمد جمال، وعبدالله راشد.

ووقف الاجتماع على التحضيرات كافة، ولاسيما المتعلقة ببدء أعمال لجنة المشاهدة والاختيار التي ستعاين العروض المتقدمة للمشاركة في الفترة من 1 إلى 3 مارس المقبل.

وكانت الفرق المسرحية استكملت تقديم ملفاتها في الأسبوع الأول من شهر يناير الماضي. وأقر الاجتماع اللائحة المنظمة لـ«الأيام» بعد التعديلات التي أجريت عليها في «ملتقى المسرح المحلي» الذي نظمته جمعية المسرحيين في التاسع من شهر أبريل الماضي، وكذلك أعضاء لجنة تحكيم المسابقة الرسمية، التي تضم: وليد الزعابي (الإمارات)، ومحمد خير الرفاعي (الأردن)، ومشهور مصطفى مشهور (لبنان)، وعادل حسان (مصر)، وأسماء هوري (المغرب).