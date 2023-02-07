الأربعاء 8 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
ثقافة

اللجنة المنظمة لأيام الشارقة المسرحية تواصل تحضيراتها

جانب من الاجتماع (من المصدر)
8 فبراير 2023 01:37

الشارقة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
كأس مانشستر سيتي.. شغف كرة القدم في ضيافة أبوظبي
مهرجان «الشارقة للنبطي» يستضيف ندوة نقدية لمسيرة الشعراء المكرمين

تتواصل الاستعدادات لاستقبال الدورة الـ «32» من أيام الشارقة المسرحية التي تنظمها دائرة الثقافة برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتقام في الفترة من 13 إلى 20 مارس المقبل.
وفي هذا الإطار، عقدت اللجنة العليا المنظمة للمهرجان اجتماعها الثالث، أمس، في قصر الثقافة، برئاسة أحمد بورحيمة، مدير إدارة المسرح في دائرة الثقافة، مدير أيام الشارقة المسرحية، بحضور أعضاء اللجنة، إسماعيل عبدالله، وأحمد الجسمي، ومحمد جمال، وعبدالله راشد.
ووقف الاجتماع على التحضيرات كافة، ولاسيما المتعلقة ببدء أعمال لجنة المشاهدة والاختيار التي ستعاين العروض المتقدمة للمشاركة في الفترة من 1 إلى 3 مارس المقبل.
وكانت الفرق المسرحية استكملت تقديم ملفاتها في الأسبوع الأول من شهر يناير الماضي. وأقر الاجتماع اللائحة المنظمة لـ«الأيام» بعد التعديلات التي أجريت عليها في «ملتقى المسرح المحلي» الذي نظمته جمعية المسرحيين في التاسع من شهر أبريل الماضي، وكذلك أعضاء لجنة تحكيم المسابقة الرسمية، التي تضم: وليد الزعابي (الإمارات)، ومحمد خير الرفاعي (الأردن)، ومشهور مصطفى مشهور (لبنان)، وعادل حسان (مصر)، وأسماء هوري (المغرب).

أيام الشارقة المسرحية
الإمارات
الشارقة
دائرة الثقافة
آخر الأخبار
فوائد تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي لمنطقة الشرق الأوسط
الاقتصادي
فوائد تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي لمنطقة الشرق الأوسط
6 فبراير 2023
جانب من توقيع الاتفاقية
برجيل القابضة تتعاون مع "إندو IFEM" الفرنسية لإنشاء عيادة متخصصة لجراحات بطانة الرحم المهاجرة طفيفة التوغل للنساء في "برجيل الطبية" بأبوظبي
4 فبراير 2023
أرشيفية
عربي ودولي
شولتس: بوتين «لن يحقّق أهدافه» في أوكرانيا
اليوم 16:02
الأردن يسيّر 5 طائرات إغاثية إلى سوريا وتركيا خلال يومين
عربي ودولي
الأردن يسيّر 5 طائرات إغاثية إلى سوريا وتركيا خلال يومين
اليوم 16:01
كأس مانشستر سيتي.. شغف كرة القدم في ضيافة أبوظبي
الرياضي
كأس مانشستر سيتي.. شغف كرة القدم في ضيافة أبوظبي
اليوم 16:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©