لبنى نفّاع تتألق غنائياً في «أمير الشعراء 10»

سعد عبد الراضي (أبوظبي)

قدمت الفنانة السورية لبنى نفّاع، في برنامج «أمير الشعراء»، أغنية من الشعر العربي الفصيح بعنوان صديقة البدر، من كلمات أحد نجوم البرنامج الشاعر المغربي عمر الراجي.

والفنانة لبنى نفاع، بدأت رحلتها الفنية مبكراً، وكانت تعزف في بداية ارتباطها بالفن على آلة الكمنجة، ثم اختارت طريقها في قسم الغناء الشرقي بالمعهد العالي للموسيقى بدمشق، وانطلقت لتغني في محافل غنائية عدة.

تقول لبنى نفّاع لـ«الاتحاد»: إن الفنان لابد أن يجرب في جميع ألوان الغناء بعاميته وفصحاه، ولا يحصر موهبته في قالب بعينه، وأكدت أنها تأثرت بكبار فناني سوريا، وأن غناءها بالفصيح سيستمر إلى جانب الألوان الأخرى. وأثنت على الطريقة التي يقدمها الفنان طارق المنهالي، حيث يطوع الشعر الفصيح للنغم الإماراتي، ويقدمه بقالب غنائي يجمع ما بين العربية الفصيحة والموروث الموسيقي من الشعبي المحلي والخليجي.