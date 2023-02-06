جيتانجالي شري: كتبتُ ب«الهندية» التي تعبر عن تفاعلنا مع الحياة

نوف الموسى (دبي)

جاء سؤال الكتابة باللغة الهندية، في السرد الروائي لـ«ضريح الرمل»، للروائية الهندية جيتانجالي شري، الحائزة جائزة بوكر الدولية لعام 2022، كأحد أبرز المحاور النقاشية، ضمن الجلسات الرئيسية في مهرجان طيران الإمارات للآداب، بمشاركة مترجمة الرواية إلى «الإنجليزية» ديزي روكويل، وأوضحت جيتانجالي شري أن علينا التمعن في جمالية اللغة الهندية، والطريقة التي نمت فيها اللغة وتعددت بين مختلف الثقافات المنتشرة في الهند، وكيف تُستخدم في مساحة واسعة، يستمد منها الكتاب الهنود ذاك الانفتاح الكبير في مفرداتها، معتبرة نفسها محظوظة؛ لأنها حظيت بتعليم جيد ودرست اللغة الإنجليزية، إلا أنها ترى أن اللغة الهندية تحمل طاقة عضوية، كجزء من حياة المتحدثين بها، فهي اللغة التي يعيشون من خلالها، وإدراك ذلك أمر مهم للغة لتنمو وتتطور، فأنت إذا ما فكرت وحلمت وأحببت عبر لغة تستخدمها بشكل يومي، فإن هذا التفاعل الآني بشكل ما يعمق حضورك في الحياة، حيث أصبحت «الهندية» مع الوقت لغة وحيدة لمن لا يعرفون «الإنجليزية». وأضافت أن هناك جانباً آخر من القصة، وهو محاولة البعض إقحام اللغة الهندية، وفي اعتقادها أن ذلك لا يؤدي إلى نتائج حقيقية، فاللغة تتأصل في حالات طبيعية، خاصةً أنك لا تستطيع جعلها لغة لكل أحد، إنها بحث جمالي نحو إحداث اتصال مع العديد من الحكايات التي شكلت ذاكرتنا. وفي المقابل، أوضحت المترجمة ديزي روكويل، أن علينا أن نبدأ بالسؤال عن ما هي اللغة الهندية، وقد عايشت تلك الأبعاد في الحوارات المطولة والنقاشات التي جمعتها بالروائية جيتانجالي شري، عند سؤالها عما تقصده في السياقات العامة وذات الخصوصية الشعورية في السرد الروائي.

وتنوعت أسئلة جمهور الجلسة، ومن بينها ما تعلق بإمكانية ترجمة عنوان الرواية الهندية Ret Samadhi. ومن جهتها، اعتبرت المترجمة ديزي روكويل، أنه كان من الصعب ترجمتها من «الهندية» إلى «الإنجليزية» مباشرةً، للمعنى الشاعري الدفين في المقصد الأدبي من العنوان، فأسرّت بدورها الروائية جيتانجالي شري، أنها عندما تعود للخلف للتفكير بالكيفية التي كانت تأتي فيها الكلمات والجمل أثناء عملية الكتابة لإيصال العنوان إليها: فهي تصر بطريقة ما وتردد نفسها عليك أكثر مرة، حتى تتيقن أنها تمثل التعبير الأقرب للمضمون، قائلةً: فعلياً، لا شيء يموت ويتلاشى، لا يمكننا أن ندفن شيئاً ونعتقد أنه ذهب واختفى، هو فقط يذهب إلى «سمادهي»، مثلما هي الأشياء مع حالة الرمال، وبقليل من الإدراك بوجودها والتفاعل معها، نلاحظ أنها تخرج وتظهر. يذكر أن «سمادهي» في الفلسفة الهندية هي: «حالة من التأمل العميق والاستيعاب التام للمطلق الذي لا تزعجه الرغبة أو الغضب أو أي فكر أو عاطفة أخرى تولدها الأنا».