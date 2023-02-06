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ثقافة

غداً.. انطلاق بينالي الشارقة بنسخته الـ«15»

من «بينالي الشارقة» (أرشيفية)
7 فبراير 2023 00:23

 ينطلق غداً بينالي الشارقة بنسخته الخامسة عشرة تحت شعار «التاريخ حاضراً» ويستمر حتى 11 يونيو المقبل.جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اليوم مؤسسة الشارقة للفنون في بيت النابودة، بحضور الشيخة حور القاسمي رئيس مؤسسة الشارقة للفنون.
وقالت الشيخة حور القاسمي: «أرحّب بكم جميعاً في رحاب مدينة الشارقة، مع إطلاق 'بينالي الشارقة 15: التاريخ حاضراً'.. ولأنّ الشارقة عُرفت بارتباطها العميق بجذورها التاريخية، فإنّ ثيمةَ البينالي لهذه الدورة تتخذ دلالاتٍ أكثر عمقاً واتساعاً، لأنّ الشارقة استطاعت، وعبر مشروعها الذي حافظ على هويّته الخاصة، أن تضع عيناً على التاريخ، وعيناً على الحاضر، دون أن تكفّ لحظة عن استشراف مستقبلٍ مغاير».
وأضافت: «لعلّ هذه الدورة سوف تتيح لكم التعرّف على أغلب المدن التابعة لإمارة الشارقة، سواء عبر الأعمال أو العروض التي تقام في مدنها الشرقية أو الوسطى، أو في غيرها من المناطق الموزّعة على امتداد الإمارة، بما يعكس طبيعة عمل المؤسسة وتواجدها في مختلف البيئات الثقافية والاجتماعية، وبما يشكّل لزوارنا وفنانينا فرصةً لاستكشاف تلك الأماكن النابضة بالحياة».
وقالت الشيخة حور القاسمي: «أشكركم مرة أخرى.. على تواجدكم معنا في هذا الحدث الذي طال انتظاره.. وإن كنتُ قد توسّمتُ خيراً في هذا الانتظار الذي فرضته جائحة كورونا.. آملةً في نهاية المطاف أن أكون قد حققت إضافةً ما إلى تاريخ البينالي، وإلى مسيرة مؤسسة الشارقة للفنون، التي تعدكم بأنها ستُبقي أبوابَها مشرعةً لكم».
ومن جهتها، قالت مدير مؤسسة الشارقة للفنون الشيخة نوار القاسمي: «نرحب بكم اليوم في مؤسسة الشارقة للفنون، ونحن على مشارف إطلاق بينالي الشارقة 15: التاريخ حاضراً، وإنه ليسعدنا أن نستضيفكم هنا في رحاب هذا البيت التاريخي الذي يمثل الطراز المعماري الأصيل للبيوت التقليدية في الإمارات، والذي كان قد بناه المرحوم عبيد بن عيسى الشامسي الملقب بالنابودة حوالي عام 1845، وتمت إعادة ترميمه وتحويله إلى متحف في عام 1995».
ويُعد بينالي الشارقة منصة دولية للعرض والتجريب لفنانين من المنطقة وخارجها منذ عام 1993، وذلك من خلال تكليف وإنتاج وتقديم أعمال تركيبية عامة ضخمة، وعروض أداء، وأفلام لفنانين من جميع أنحاء العالم، مما جلب مجموعة واسعة من الفنون المعاصرة والبرامج الثقافية والمنتجين للمجتمعات في الشارقة والإمارات العربية المتحدة والمنطقة.. ومن القيّمين السابقين لبينالي الشارقة: زوي بُت، وعمر خليف، وكلير تانكونس، وكريستين طعمة، وأنجي جو، ويوكو هاسيكاوا، وسوزان كوتر، ورشا سلطي، وهايك إيفزيان، وإيزابيل كارلوس، وطارق أبو الفتوح، ومحمد كاظم، وجوناثان واتكينز، وإيفا شارر، وجاك برسكيان، وكين لوم، وتيرداد زولغادر، وبيتر لويس وحور القاسمي.

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