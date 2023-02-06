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ثقافة

إطلاق النسخة الثالثة من مسابقة الفجيرة لفن الخط العربي

إطلاق النسخة الثالثة من مسابقة الفجيرة لفن الخط العربي
6 فبراير 2023 23:38

 أطلقت أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة، مسابقة الفجيرة الدولية لفن الخط العربي، التي تنظمها للعام الثالث، تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، رئيس مجلس أمناء الأكاديمية، وذلك للفئات العمرية كافة من داخل وخارج الدولة.حددت الأكاديمية للمشاركين في مسابقة الخط العربي ثلاثة فروع، منها الفرع التقليدي الذي تضمن خطوط الثلث الجلي، وجلي الديواني، والنسخ والنستعليق، والفرع الثاني خصصته للزخرفة، والثالث فرع الحروفيات.
وأكد علي عبيد الحفيتي، مدير عام أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة، أهمية المسابقة في نشر الوعي بأهمية فن الخط العربي من أجل الحفاظ عليه، وتقدير قيمته كحرفة يدوية أصيلة، يعكس قيم الإسلام، ويرسخ أهمية اللغة العربية، كأهم اللغات العالمية الحية، وذلك في إطار توجيهات سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، لافتاً إلى أن تنظيم هذه الفعاليات الثقافية الفنية يساهم في استقطاب الخطاطين من كافة الفئات العمرية، ويسلط الضوء على المبدعين الذين يؤمنون أن الخط العربي هوية راسخة وفن متجدد قائم بذاته.
وقال الحفيتي إن مسابقة الفجيرة الدولية لفن الخط العربي، أضافت قسماً خاصاً بالمواطنين الإماراتيين من خلال اشتراكهم في مسابقة خطاط الإمارات في فرعي خط الديواني وخط جلي الديواني، مضيفاً أن الاشتراطات التي وضعت في المسابقة ستعزز من حضور الخط العربي المعرفي والتثقيفي، محلياً وعربياً ودولياً.

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