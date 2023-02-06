الهيئة العربية للمسرح تطلق النسخة السادسة عشرة من مسابقتي التأليف
الهيئة العربية للمسرح تطلق النسخة السادسة عشرة من مسابقتي التأليف
6 فبراير 2023 23:33
محمد عبدالسميع (الشارقة) تعلن الهيئة العربية للمسرح عن إطلاق النسخة السادسة عشرة من مسابقتي تأليف النص المسرحي الموجهتين للكبار وللأطفال، داعية الكتّاب العرب في كل أنحاء العالم للمشاركة في هذا العام ضمن الثيمتين الموجهتين، وقد اختارت الهيئة ثيمة (نصوص الأرض) لمسابقة تأليف النص المسرحي الموجه للكبار، فيما اختارت (نصوص تحتفي بأطفال يعتزون بذواتهم وبمحيطهم الأسري والأصدقاء) ثيمة لمسابقة تأليف النص الموجه للأطفال. الأمين العام للهيئة العربية للمسرح إسماعيل عبد الله صرح بقوله: تسعى الهيئة العربية للمسرح إلى رفد المكتبة المسرحية العربية بنصوص جديدة مشتبكة مع أسئلة الراهن الذي نعيشه، والمسابقة مفتوحة لكل من يكتب النص بالعربية في هذا العالم، وقد وضعنا مسوغات الاختيارين في هذا العام على النحو التالي: منذ أسطورة الأرض الأولى، وحتى يومنا هذا، ما غادر الإنسان الأرض ولا هي غادرته، لكن الإنسان يعيش في عصرنا هجرات ونزوحاً وانسلاخاً عن الأرض وحروباً ضحيتها الأرض والإنسان معاً، يعيش مأساة الأرض التي تعني أكثر من بعد مهم في مصيره، فالأرض ليست تراباً فقط، الأرض مبتدأ وخبر، والحيرة الوجودية للإنسان ليست بعيدة عن الأرض وتجلياتها، وقد آن الأوان لكي نراها في الأدب المسرحي برؤى تستشرف المستقبل، كما تقرأ الراهن وتستقي من الماضي كل الإشارات والتحولات. وعليه جاءت هذه الثيمة الناظمة للنسخة السادسة عشرة من مسابقة تأليف النص الموجه للكبار (+18) (نصوص الأرض). أما مسابقة تأليف النص المسرحي الموجه للأطفال من سن (6 إلى 18) سنة، فقد خصصت لنصوص كُتِبَتْ ضمن ثيمة «نصوص تحتفي بأطفال يعتزون بذواتهم وبمحيطهم الأسري والأصدقاء»، نصوص تتفاعل مع حياة الطفل وتنمية إدراكه لأهمية امتلاكه شخصية مستقلة، شخصية تعرف معاني وأهمية الأسرة وأهمية الأصدقاء، شخصية تبتعد عن الأنا المؤدية إلى الأنانية. ويمكن للراغبين بالمشاركة في المسابقتين الاطلاع على الشروط والضوابط الخاصة بالمسابقتين من خلال زيارة موقع الهيئة العربية للمسرح، حيث يفتح باب التقديم وقبول النصوص التي يرغب أصحابها بالتنافس من خلالها مطلع شهر مارس 2023، وتنتهي مهلة التقديم في 31 أغسطس 2023. وأضاف اسماعيل عبد الله أن الهيئة تشكل في كل عام لجنتين وازنتين لتحكيم المسابقتين، وستعلن النتائج النهائية للمسابقة منتصف نوفمبر 2023، وتمنح الهيئة العربية للمسرح ثلاث جوائز في كل مسابقة، الجائزة الأولى خمسة آلاف دولار، الجائزة الثانية أربعة آلاف دولار، الجائزة الثالثة ثلاثة آلاف دولار، إضافة للأيقونة الفضية للفائزين، وتحتفظ الهيئة بحقوق نشر الطبعة الأولى من النصوص الفائزة بالمسابقة ضمن منشوراتها لثلاث سنوات من إعلان النتائج.