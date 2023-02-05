«ندوة الثقافة والعلوم» تنظم «المؤتمر الدولي للفنون والتصميم»
جانب من فعاليات المؤتمر
5 فبراير 2023 22:11
المؤتمر تناول منهجيات تعليم الفنون والتصميم والتحديات المستقبلية وأبرز الاتجاهات المعاصرة دبي (الاتحاد) نظمت ندوة الثقافة والفنون وجامعة إسطنبول «جراح باشا» المؤتمر الدولي للفنون والتصميم: الصناعات الإبداعية واقع وآفاق، ومعرض الملصقات الدولي «أنا أتخيل»، بمشاركة أكثر من 160 أكاديمياً وباحثاً ومصمماً وفناناً من 26 دولة، هي الإمارات والولايات المتحدة الأميركية وتركيا وكوريا الجنوبية والصين والأردن وبلغاريا وفرنسا وإندونيسيا وبولندا المجر وروسيا وأوكرانيا وسلوفاكيا ومصر واليابان وتايوان والعراق وإيطاليا وإيران والمكسيك والدنمارك وأذربيجان، ورومانيا، وصربيا، وألمانيا.
وناقش المؤتمر موضوعات تتعلق بواقع الصناعات الإبداعية اليوم ومنهجيات تعليم الفنون والتصميم والتحديات المستقبلية، إضافة إلى تقديم وتحليل أبرز الاتجاهات والتجارب المعاصرة وكيفية الإفادة منها، وحضر المؤتمر بلال البدور رئيس مجلس الإدارة، وعلي عبيد الهاملي نائب الرئيس، ومريم ثاني عضو مجلس الإدارة، ود. نجاة مكي، ونخبة من الأكاديميين والمتخصصين.
استعرض في البداية علي عبيد الهاملي، نائب رئيس مجلس إدارة الندوة، الاستراتيجية الوطنية للصناعات الثقافية والإبداعية التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة عام 2021 بهدف النهوض بقطاع الصناعات الثقافية والإبداعية، وتعزيز حجمه وإمكاناته، ليكون ضمن أهم عشر صناعات اقتصادية بالدولة، وزيادة نسبة مساهمته لتصل إلى 5% من إجمالي الناتج المحلي بحلول 2031.
تهدف الاستراتيجية أيضاً إلى تعزيز مكانة الدولة على خريطة الإبداع الثقافي العالمي ومؤشرات التنافسية العالمية في هذا المجال، وأن تكون الإمارات الوجهة الجاذبة للمبدعين في المجال الثقافي من مختلف أنحاء العالم، ومضاعفة عدد المنشآت العاملة في القطاع، وجذب المواهب والمبدعين لتأسيس وتطوير مشاريعهم المبتكرة في الدولة، وتوفير وظائف جديدة في القطاع الثقافي والإبداعي، بالإضافة إلى أهداف أخرى.
واستعرض بعد ذلك مسيرة العمل الثقافي والإبداعي في دولة الإمارات العربية المتحدة وندوة الثقافة والعلوم وأنشطتها وبرامجها التي شكلت منحى جديداً في خريطة العمل الثقافي النوعي بالدولة، مقدمة عبر سنوات عمرها، الذي يكمل هذا العام 36 عاماً، الكثير من الفعاليات والأنشطة الثقافية الرائدة والنوعية المتميزة، لتثبت أن العمل الثقافي شغف لا نهاية له، حيث دأبت الندوة منذ إنشائها على تنظيم الفعاليات والندوات والمحاضرات، والمعارض وغيرها، والتعاون مع المؤسسات الثقافية والأكاديمية والعلمية، وأطلقت عدداً من الجوائز، منها جائزة راشد للتفوق العلمي، وجائزة العويس للإبداع، وأسست نادي الإمارات العلمي، الذي يتبنى ويرعى أصحاب المواهب العلمية، وأصدرت مجلة «حروف عربية» المتخصصة في الخط العربي، وكان مهرجان الإمارات الدولي للملصق، الذي أتم أربع دورات حتى الآن، واحداً من الإنجازات التي تفخر بها الندوة، والمسيرة مستمرة. الوعي الثقافي تحدثت أستاذة التصميم في جامعة إسطنبول، عائشة داريا كهرمان، رئيسة اللجنة التنظيمية للمؤتمر، عن واقع الصناعات الإبداعية اليوم ودورها وأهمية البحث في هذا المجال.
بدورها تناولت أستاذة التصميم في الأكاديمية البولندية - اليابانية لتكنولوجيا المعلومات في وارسو أغنيشكا زيمزيفشكا «الوعي الثقافي والاجتماعي في التصميم» وأشارت إلى أنه لا يمكن تجاهل هذه الجوانب في عمليات واتجاهات التصميم، وأن المصمم الحقيقي لا يدرك الأبعاد الثقافية للتصميم فحسب، بل يعرف كيفية دمج هذه الأبعاد الثقافية في ممارسته للتصميم، مع البقاء في تناغم مع معتقداته وقيمه الثقافية.
أما أستاذ التصميم في الجامعة الأميركية في الإمارات الدكتور عرفات النعيم فقد ناقش «اتجاهات الجمع بين النص والصورة في الفن والتصميم ودلالاتها». وأكد أن علاقة النص والصورة في الفن والتصميم مركبة وديناميكية، وأن الجمع بينهما في التواصل البصري يشير إلى دمج كل من اللغة المكتوبة والعناصر المرئية في تصميم بطريقة جذابة بصرياً، سهلة الفهم، وتدعم بشكل عام رسالة أو هدف التصميم.
وأشار إلى أن التقاء النص والصورة في التواصل البصري يتطلب فهماً عميقاً لمبادئ التصميم واستراتيجيات التواصل والعناصر البصرية والجمهور المستهدف. فن الملصق بحث أستاذ التصميم في جامعة آيوا الأميركية كريستوفر سكوت «الأبعاد الاجتماعية لعلاقة التصميم والصناعات الإبداعية» وأكد في دراسته على دور الملصق وأهميته في عمليات التوعية والتثقيف. وقدم نماذج مختلفة عكست الاتجاهات المختلفة لفن الملصق اليوم.
بدوره قدم أستاذ التصميم في جامعة مدينة إسطنبول دوغان أرسلان دراسة حول «المحتوى الاجتماعي في الفن والتصميم»، أكد خلالها على وسائل تطوير وتوظيف المحتوى في عمليات التصميم. وعرض أعمالاً شكلت نقاط تحول في تصميم المحتوى وبحث وسائل الإفادة منها اليوم. وعلى هامش المؤتمر نظم معرض دولي لفن الملصق تناول موضوعات تعكس تصور المصممين للمستقبل وتخيلاتهم، وأبرز اتجاهات تصميم الملصق اليوم.
وأُقيمت كذلك ورش عمل في التيبوغرافي (التصميم الطباعي) أشرفت عليها البروفيسورة البولندية اغنيشكا زيمزيفشمكا، وورشة عمل في فن الملصق أشرف عليها البروفيسور كريستوفر سكوت، وورش أخرى في الفنون والتصميم حضرها طلاب التصميم من الجامعة الأميركية في الإمارات وجامعة عجمان ومؤسسات تعليمية وعدد من المختصين والعاملين في هذا المجال.
هذا ونظمت أيضاً جلسات عمل افتراضية لمناقشة واقع الصناعات الإبداعية اليوم، واتجاهات تعليم الفنون وسبل النهوض بها، شارك فيها باحثون من دول مختلفة. وفي ختام المؤتمر أعرب المشاركون عن شكرهم لندوة الثقافة والعلوم لتنظيمها واستضافتها للمؤتمر ولدولة الإمارات العربية المتحدة.