أصوات أجيال المستقبل تطلق المجموعة الثالثة للقصص الفائزة في «الإمارات للآداب»

دبي (الاتحاد)

أطلق مهرجان طيران الإمارات للآداب أمس المجموعة الثالثة من سلسلة مختارات «أصوات شابة من شبه الجزيرة العربية»، وهي مجموعة متميزة تحتضن قصصاً من تأليف أكثر من 20 كاتباً ومن الأطفال الذين فازوا في مسابقة «أصوات أجيال المستقبل»، وبحضور سفيرة النوايا الحسنة للمبادرة، الشيخة حصة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم. واستلم الفائزون في مسابقة 2022 العمل الذي يحتضن قصصهم، وشارك في رسوماته فنانون محليون مبدعون، وذلك خلال حفل خاص ضمن أكبر تظاهرة للأدب في الشرق الأوسط.

وقد عبرت الشيخة حصة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم عن بالغ سعادتها بالمجموعة، وقالت: «في كل عام، يلهمني الأطفال المشاركون في هذه المسابقة ويغمرني الأمل في مستقبل أفضل. أدعوكم لأن تصغوا لأصواتهم وتقرؤوا قصصهم، وأنا واثقة من أن هؤلاء الأطفال سيحققون منجزات عظيمة، والتي نراها اليوم في طور تكوينها، كما بدؤوا حركة تنشر رسالتهم عن الاستدامة. أدعوكم لأن تجعلوا شغفهم وإبداعهم ورؤيتهم نوراً تستهدون به، وانضموا إلى تلك الحركة العظيمة».

حضر الحفل كل من الشيخة موزة بنت مروان بن محمد بن حشر آل مكتوم، ود. رفيعة غباش وإيزابيل أبو الهول. وقدم الحفل الفائزان في دورات المسابقة السابقة، هزاع علي سالم محمد علي يليلي وإيثان دسوزا. كما شارك في الحفل الشعراء كتّاب الأغاني، الداعمون للمبادرة، وأبرزهم الشاعرة الدكتورة عفراء عتيق والشاعر هاري بيكر، وألقوا قصائد تتمحور حول أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر بمشاركة الكتّاب الصغار والجمهور. كما قام الفائزان بالمركز الأول بالمسابقة، نورة أحمد يوسف المشتغل النقبي وعناية فاطمة فايز، بتقديم قراءة قصيرة لقصصهما باللغتين العربية والإنجليزية.

معان وأفكار العظيمة

تقدم المجوعة القصص الفائزة من مسابقة أصوات أجيال المستقبل للشرق الأوسط في عام 2022، والتي تم تحريرها وترجمتها على نحو احترافي بحيث يمكن قراءة جميع القصص باللغتين العربية والإنجليزية. وتتبنى القصص رؤى كتّابها -المستوحاة من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة- لمستقبل أفضل تتجلى فيه روح الأمة المتوحدة، وتتماهى المجموعة مع التزام الإمارات بالبيئة، إذ اعتمدت دولة الإمارات العربية المتحدة الاستدامة عنواناً لعام 2023، وسوف تتكلل الجهود هذا العام مع انعقاد مؤتمر المناخ (COP28)، في إمارة دبي في شهر نوفمبر القادم.

وتحدثت إيزابيل أبو الهول، الرئيسة التنفيذية، وعضو مجلس أمناء مؤسسة الإمارات للآداب عن المجموعة قائلة: «إنها مجموعة متميزة واستثنائية، وأناشد الجميع قراءتها ليستلهم منها المعاني والأفكار العظيمة، وتشتمل على حكايات المغامرات الأكثر إبداعاً وإمتاعاً، والتي لم أقرأ مثلها منذ وقت طويل، إذ يقدم الكتّاب مبررات قوية تجعلنا نؤمن بأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وتُظهر المجموعة مدى شغف هؤلاء الكتّاب الصغار بكوكبنا وبالحفاظ عليه. لا شيء يضاهي قصة رائعة تكسب القلوب والعقول، وهو ما تحفل به قصص هذه المختارات».

وعقبت جينيفر مالتون، مديرة أصوات أجيال المستقبل والاستدامة، مؤسسة الإمارات للآداب على المجموعة، وقالت: «إنه لمن دواعي سرورنا أن نرى كيف يتقدم المجتمع بأكمله لدعم هؤلاء المؤلفين الشباب وأبطال الاستدامة، ومن الجلي أن شغفهم بالاستدامة مؤثر وملهم، ونحب أن نرى كيف ينتشر حماسهم في مدارسهم ونواديهم الاجتماعية والتجمعات العائلية وفي كل مكان يذهبون إليه. إن هذه المبادرة أكبر دليل على أنه يمكننا جميعا أن نصنع التغيير».

مبادرة كتابة فريدة

أصوات أجيال المستقبل مبادرة كتابة فريدة تم إطلاقها تحت رعاية اليونسكو بدعم من الشيخة حصة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم، سفيرة النوايا الحسنة لمنطقة الشرق الأوسط، وتهدف لتعزيز الاستدامة واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل من خلال مسابقة الكتابة الإبداعية للأطفال الصغار.

تم إطلاق المسابقة لأول مرة في الشرق الأوسط عام 2019 بدعم من مؤسسة الإمارات للآداب. باب التسجيل لمسابقة 2023 مفتوح الآن لجميع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و12 عاماً، المقيمين في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والبحرين وعمان وقطر والكويت.

المشاركات باللغتين العربية أو الإنجليزية. وتتراوح بين 600 و1500 كلمة، ويجب أن تتحدث عن آمال الكاتب وأحلامه وتطلعاته لمستقبل مستدام، وأن تتضمن هدفاً واحداً على الأقل من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.