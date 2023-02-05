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الأرشيف والمكتبة الوطنية يواصل التحضيرات لمؤتمره الدولي الثالث للترجمة

الأرشيف والمكتبة الوطنية يواصل التحضيرات لمؤتمره الدولي الثالث للترجمة
6 فبراير 2023 01:13

أبوظبي (وام)
 
يواصل الأرشيف والمكتبة الوطنية الاستعدادات لعقد المؤتمر الدولي الثالث للترجمة في أبوظبي، يومي 8 و9 مارس المقبل، تحت شعار «الذكاء الاصطناعي بين الترجمة وإثراء المكتبات الوطنية»، وذلك في إطار اهتمامه بأحدث ما توصلت إليه تقنيات الترجمة، وتمتين جسور الترجمة مع اللغات الحية حتى يعبر عليها المزيد من العلوم والفنون والآداب الكفيلة بأن تحقق إضافة فكرية للأرشيف والمكتبة الوطنية، الذي يُعنى بحفظ ذاكرة الوطن وتراثه الفكري ورصيده الوثائقي.
وعن الاهتمام بالذكاء الاصطناعي ودوره في نطاق الترجمة وإثراء المكتبات الوطنية، قال عبد الله ماجد آل علي مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية: «إن اهتمامنا بالترجمة يأتي في إطار الجهود التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة لتشجيع حركة الترجمة على المستويين الإقليمي والدولي، في ظل مشروع تنموي حضاري متطور يهدف إلى نقل المعارف وتوطينها والارتقاء بالبحث العلمي، وهذا ما جعلنا نركز في دور الذكاء الاصطناعي بين الترجمة وإثراء المكتبات الوطنية، لاسيما أننا نواصل العمل من أجل إنشاء مكتبة وطنية تكون منارة حضارية وثقافية لدولة الإمارات العربية المتحدة»، وأضاف: «ولعل النجاح الذي حققه المؤتمر في نسختيه الأولى والثانية هو الذي شجعنا على أن نواصل الطريق، وأن نبدأ بالتحضير للنسخة الثالثة، بعد إنجاز النسخة الثانية مباشرة، ويمتاز مؤتمر الأرشيف والمكتبة الوطنية في نسخته الجديدة عن النسختين السابقتين بأنه سينعقد بمقر الأرشيف والمكتبة الوطنية حضورياً، وهذا ما يحقق مزيداً من الفائدة للعاملين في حقول الترجمة وللأكاديميين والدارسين في هذا التخصص، وبهذه المناسبة فإننا نتوجه بالدعوة إلى جميع المهتمين لكي يتابعوا فعاليات هذا المؤتمر الثرية والتي يضيف فيها المشاركون - وهم من الخبراء والمختصين محلياً وعالمياً- أحدث ما توصل إليه الذكاء الاصطناعي في هذا المجال، ومدى إمكانية الاستفادة من هذا التطور التقني المتسارع، والذي يعزز حوار الحضارات ونشر ثقافة التسامح بين الشعوب والأمم». 
وأشار إلى أن النسخة الثالثة من المؤتمر الدولي للترجمة ستحظى بمشاركة مفكرين ومختصين يثرونها بعلومهم وتجاربهم، وفي مقدمتهم ضيف الشرف معالي زكي أنور نسيبه المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة ‏الإمارات العربية المتحدة، والأستاذ الدكتور حسن النابودة عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة الإمارات. وسيشارك في النسخة الثالثة من المؤتمر الدولي للترجمة، باحثون وأساتذة جامعات وخبراء من دولة الإمارات العربية المتحدة، وفرنسا واليابان، وبريطانيا وبولندا، وكندا وكوريا الجنوبية، ومصر والجزائر، وأستراليا، وغيرها.

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