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ثقافة

الأرشيف والمكتبة الوطنية ينظم جلسة عزف بـ «القاهرة للكتاب»

الأرشيف والمكتبة الوطنية ينظم جلسة عزف بـ «القاهرة للكتاب»
5 فبراير 2023 01:36

القاهرة (الاتحاد)

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نظم الأرشيف والمكتبة الوطنية جلسة عزف على العود لبعض أغاني سيدة الغناء العربي أم كلثوم، وذلك بمنصته التي يشارك بها في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2023، وجاء ذلك انسجاماً مع إصداره المتميز (أم كلثوم في أبوظبي) الصادر عن الأرشيف والمكتبة الوطنية والمعروض في المنصة، وبالتزامن مع حلول الذكرى الثامنة والأربعين لرحيل كوكب الشرق. 
وتكاملت أنغام العود في تلك الجلسة مع ثراء الكتاب، وما لاقاه من اهتمام كبار الزوار والمهتمين بتاريخ كوكب الشرق، إذ يوثق الكتاب صفحة مهمة في التاريخ الثقافي لدولة الإمارات العربية المتحدة، ويحفظ بالكلمة والصورة استقبال القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» لكوكب الشرق أم كلثوم في قصر المنهل، حيث أكرم وفادتها وأحاطها بكريم تقديره، ويسرد الكتاب تفاصيل رحلتها إلى أبوظبي، وما قدمته فيها من إبداعاتها الغنائية. 
ويوثق كتاب (أم كلثوم في أبوظبي) محطة مهمة تؤكد عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين: دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية، ويعدّ فريداً من نوعه؛ إذ يقدم للقارئ تفاصيل رحلة السيدة أم كلثوم إلى أبوظبي عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث حضرت مراسم رفع علم الاتحاد في أبوظبي لأول مرة، وباركت لدولة الإمارات اتحادها الميمون.
وتعود القيمة الثقافية لهذا الكتاب إلى الجهد الذي بذله معالي الأديب محمد المر نائب رئيس مجلس إدارة الأرشيف والمكتبة الوطنية في إعداده والإشراف عليه، وتوثيق جوانب من مسيرة القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، ودوره في نشر الثقافة، وذلك عبر محطات مهمة في تاريخ الإمارات، وتسليط الضوء على إحدى صفحات تاريخ الإمارات الثقافي الحديث.

الأرشيف والمكتبة الوطنية
أبوظبي
معرض القاهرة الدولي للكتاب
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