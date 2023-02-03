«ما نريده من الشعراء».. قصيدة تضيء العالم

نوف الموسى (دبي)

يجلسُ الشعراء في مساحة تفاعلية مُشتركة، ضمن فعاليات مهرجان طيران الإمارات للآداب، ويبحثون عن السؤال في مآلات الفكرة المتخيلة للقصيدة، فهم كما يصفون أنفسهم عادةً، بأنهم قادرون على تحويل كل الأشياء إلى شاعريتها الأولى. «ما الذي نريده من الشعراء؟»، شكل عنواناً نقاشياً يستحضر حاجتنا الكامنة لمن يُلهمنا الطريق نحو أنفسنا، أن ينير المسارات ويفتح الاحتمالات بأن للذات الإنسانية مقدرة بديعة على التحول والتجلي والاستيقاظ، جلس الجمهور في فضاء إبداعي، بمكتبة محمد بن راشد، يستمع إلى النزعة الجمالية لمحاولة تعريف ماهية الشعر، ذلك السؤال الذي ألقاه لال الأرفه لي، رئيس كرسي الشيخ زايد للدراسات العربية والإسلامية في الجامعة الأميركية في بيروت، وكأنه يرسم «المعنى» في صفحات من الماء، بالرغم أنه لا شيء فيها ثابت، إلا أن كل شيء فيها حيّ، قالتها الشاعرة اللبنانية سارة الزين: «الشعرُ هو الكل، لا ينفصل، يكاد يكون أكبر من كل الأشكال».

سيرورة القصيدة

ظل الشاعر السوري نوري الجراح، وبنظرة فاحصة، يؤكد سيرورة القصيدة وأنظمتها، فهناك في منظوره نظام وبنى قادرة على أن تفرق بين الشعر والشاعرية والقصيدة، متسائلاً: «أين هو الشعري من اللاشعري، بوجود نظام جديد متعدد الإمكانات، ظهر في الكتابة الشعرية، يستدعي من النقاد تفكيك أغواره الخفية، حيث إن رهانه الوحيد هو ذائقة المتلقي ودهشة حواسه».

وأشار الشاعر السعودي جاسم الصحيح إلى أن التورط الجميل في الحياة يقصد به التجربة الإنسانية، إحدى المقومات الرئيسية لمراسي الإلهام في الكتابة الشعرية، فيما ذهبت الشاعرة السودانية روضة الحاج إلى بيان المفارقة بين القصيدة التي تأتي طواعية، والمصوغة بعدة شاعرها، ليجمع بعدها الشاعر العراقي قاسم سعودي كل تلك الحيوات المتعددة للحظة الحوار الشعري في الجلسة قائلاً: «أتصور أن الوظيفة الجمالية للشعر هي الدفاع عن إنسانية الإنسان، إنسانية المدينة، إنسانية المرأة الشابة.. هناك نص شعري بإمكانه أن يتحدث بالنيابة عنا، أن يلامسنا، لكي نضيء».

الشعر والرواية

واستمرت الشاعرة سارة الزين، في توضيح مسألة تحول الكثير من الشعراء إلى روائيين، مبينة أن أغلبهم اتفقوا على أنهم لم يستطيعوا قول كل ما يريدونه في قصائدهم، وتابعت: «يحمل الأديب والروائي الكثير من التفاصيل التي قد لا تصل بسهولة، ويحتاج الدخول إلى عالم الرواية، وإنضاج المشاعر على نار هادئة، وبمفهومي الخاص لتجربتي عندما كنت أكتب الرواية، فقد كنت أرى الشعر واقفاً وينظر إلى ويناديني، كان معي طوال رحلتي، لم يكن بعيداً لأستدعيه».

وفي سياق الكتابة الشعرية واعتبارها عملاً ناقصاً باستمرار، أوضح الشاعر نوري الجراح أن دليل النقص يكمن في أن الشاعر لا يكتفي بقصيدة واحدة، فكل قصيدة تكتب بعد قصيدة، تعطي انطباعاً أو تشعر الشاعر والمتلقي معاً بأن هناك شيئاً ناقصاً، أن المهمة لم تتم جمالياً، وبالتالي هناك فشل، يستطيع الشاعر وحده أن يعترف به، وهو فشل عميق في إصابة ما هو أبعد في الشعر.

ويستخلص الشاعر نوري الجراح، أن ما هو شعري في أطواره الأخيرة، يمثل إشكالية كبيرة، ما يجعل تعريفه صعب البرهان عليه، سوى من الذائقة العالية التي تستقبل وتُسعد أو تنفر من هذا الشعري، وتابع: «هذا يفسر انسحاب كبار النقاد من الساحة، إما لعجزهم عن فهم ماذا يحدث في الشعر أو أنهم يحتجون على ما يحدث، ومع احترامي للنقد الصحافي المتداول، إلا أنه لا يستطيع تفكيك هذا المشهد، ويخلق ما يمكن أن نطلق عليه معياراً، لشعرية تتناسب مع المنتج الجديد، لأن الشعرية الآن في عراء نقدي كامل، وليس هناك مصابيح على الكتابة الشعرية العربية تساعد على إضاءة الزوايا الخفية لهذه الكتابة للعين والذائقة ومحبي الشعر. وفي اعتقادي أن الرواية هي صوت الكسالى، للإمتاع والاسترخاء السردي النثري اللطيف، أما الشعر فهو طاقة إيقاظ للشعوب، بكثافته العالية جداً، القائمة على قوة الخيال الواسع».

قصيدة منسابة

ويؤمن الشاعر السعودي جاسم الصحيح، بمقولة لأحد الشعراء الأوروبيين بأن البيت الأول هو «هبة الآلهة»، ثم تأتي المساحة الاجتهادية للشاعر، وأن الموهبة تلعب دوراً ولكن لا تكفي وحدها، بل يجب أن تكون هناك الروافد الثقافية والقراءات عبر المكتبة، والتجربة الإنسانية من خلال الانغماس والتورط الجميل في الحياة، موضحاً أنهم يكتبون الشعر بمقدار ما يكتبهم، ومن وجهة نظره، فإن «الشعر ما لا يقال نثراً».

وجاء حديث الشاعر قاسم سعودي في الجلسة كقصيدة منسابة عندما قال إنه ليس بشاعر، وإنه يكتب القصيدة لينام: «النص الشعري يجعلني أتصالح مع نفسي، أتصالح مع الكون، مع الحكايات الأخرى، ما يمنحني نافذة كبيرة للاقتراب من وظيفة الشعر، وهي الدفاع عن إنسانية الإنسان، أشعر أحياناً بأني أسوأ رجل في العالم، وبمجرد أن أكتب سطراً أو سطرين لنص شعري، أتحول إلى أسعد رجل في العالم، في الحقيقة لا أفكر لحظتها في المتلقي، ربما بعد انتهاء النص، ولكن المشكلة أن الناس هي النص نفسه، أنت تكتبهم في القصيدة».

لحظة الكتابة

وتحترم الشاعرة روضة الحاج، القصيدة التي تأتي طوعاً واختياراً، قادرة على أن تأمر شاعرها أينما كان، ومهما كانت الظروف التي تحيط به، بأن يجلس ويكتبها، ولكن في الوقت نفسه، يمتلك بعض الشعراء ما يمكن أن نطلق عليه «عدّة الشغل»، ومن هنا فإنهم يستدعون القصيدة في أي وقت ويأمرونها، ويطوّعونها ويمنحونها حياة، مضيفة أنها مرحلة بعيدة ومتقدمة جداً من التجريب، ومن الكتابة، والصلة الحميمة بالقصيدة والتباهي بلحظة الكتابة، وجميعها حالات تؤكد أن الكتابة في عمقها عملية معقدة.