«العويس الثقافية» تنظم معرض «نسيان»

تنظم مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية معرضاً فنياً بعنوان «نسيان» للفنان العراقي علاء بشير، وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء يوم الأربعاء 8 فبراير الجاري في قاعة المعارض بمبنى المؤسسة بشارع الرقة بدبي، ثم تليها ندوة عن تجربة الفنان في نصف قرن يتحدث خلالها علاء بشير عن رحلته التشكيلية منذ البدايات وحتى وقتنا الحاضر.
ويعتبر الفنان علاء بشير أحد رواد الحركة التشكيلية العراقية منذ مطلع خمسينيات القرن الماضي، حيث اختط لنفسه أسلوباً فنياً خاصاً، ويقدم تجربة تمتد لأكثر من خمسين سنة من حياته الفنية والمهنية الزاخرة بأفكار وفلسفات يتكرر فيها ظهور الغراب «كشاهد على مفارقات الحياة».
ويضعنا أمام الحقائق بتشكيل بارع وقد تجرد تماماً من الشأن الشخصي إلى الشأن العام وتحول عمله الفني إلى علامات استفهام تجسد أزمة الوجود الإنساني برمته. ولد الفنان علاء بشير عام 1939، ودرس في معهد الفنون الجميلة في بغداد، وحصل على بكالوريوس الجراحة بكلية الطب في بغداد، وعلى زمالة دراسية في الأكاديمية الملكية للجراحة، إدنبرة في المملكة المتحدة، وهو عضو جمعية التشكيليين في المملكة المتحدة، وشارك في أكثر من 50 معرضاً عاماً وخاصاً حول العالم، وأعماله مقتناة في متاحف إنجلترا وفرنسا وأميركا وقطر والأردن والعراق.
كما أنه حائز على جوائز تقديرية عديدة في عدة دول. وينفرد علاء بشير بأسلوبه السريالي ولم يلتفت لأساليب ومدارس فنية غربية، وطوّر تقنيات أسلوبه الخاص الذي يجسد المشهد والفكرة ويأخذ المتفرج إلى صلب الفكرة ولا يهتم بالزخارف اللونية أو الشكلية، ولذلك فهو يختصر الألوان ولا يكترث لتجويد العمل شكلياً وإنما يركز على إيصال الفكرة والتساؤل ووجهة النظر المتأزمة.
وقد خاض علاء بشير تجربته الفنية الأولى برسم اللوحات الانطباعية في خمسينيات القرن العشرين ثم تغيّر الأسلوب الفنّي تدريجياً في نهاية الستينيات ليُعانق السريالية، حيث تتميز رسومه بالفضاء الواسع والتدرّجات اللونية (للإيحاء بالعمق والمسافات المكانية أو الزمانية) وتسليط الضوء على أشكال غير واقعية أو خيالية متواجدة مع أجسام واقعية.