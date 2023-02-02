مهرجان الوراقين للكتاب المستعمل يشهد إقبالاً لافتاً
مهرجان الوراقين للكتاب المستعمل يشهد إقبالاً لافتاً
2 فبراير 2023 22:19
تواصلت لليوم الثاني على التوالي فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان الوراقين للكتاب المستعمل، الذي تنظمه مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية حتى الرابع من الشهر الجاري في حديقة النخيل على ضفاف بحيرة خالد في الشارقة، بمشاركةٍ متميزة لجمعيات النفع العام، والمدارس الحكومية والخاصة، الجامعات والبعثات الدبلوماسية، ومؤسسات المجتمع وفئاته، وأفراده.
و أكد الشيخ ماجد بن سلطان القاسمي رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى أن التطور الذي يشهده «مهرجان الوراقين للكتاب المستعمل» في كل دورة واضحٌ وملموس، وأن احتضانه لهذا القدرِ من الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية المتنوعة مؤشرٌ مهم على حرص المدينة أن يكون مهرجاناً لجميع أبناء المجتمع.
وأشاد الشيخ ماجد بجهود المتطوعين، كما أشادَ بالمشاركة المهمة جداً للفنانين من ذوي الإعاقة سواءً من خلال اللوحات المؤثرة والمتميزة أو عبر العروض المسرحية، مشيراً إلى أن المستوى الذي يقدمه منتسبو مركز الفن للجميع «فلج» التابع لمدينة الشارقة للخدمات الإنسانية دليل واضح على الاهتمام الكبير الذي توليه المدينة لمواهب وقدرات الأشخاص ذوي الإعاقة، ومدى الجدية التي تعمل من خلالها على تطوير هذه المواهب بشكل مستمر. وقال رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى: الكتاب ليس سلعة تنتهي صلاحيتها بمجرد قراءته، فكم من كتاب أنهينا قراءته وعدنا بعد مدة إلى قراءته من جديد، وكم من كتاب كان السبب في إحداث فارق إيجابي في حياة إنسانٍ ما نتيجة الأفكار القيمة التي يضمها بين دفتيه.
ومن هذا المنطلق ندرك الأهمية الكبيرة لدور الكتاب في حياة الشعوب والأمم، كما ندرك الدور المجتمعي والثقافي الكبير لمدينة الشارقة للخدمات الإنسانية التي تنظم هذا المهرجان منذ عام 2006 وتحرص جيداً على استدامته واستمرارية عطائه. ومن جانبه عبر المهندس فتحي جبر عفانة، الرئيس التنفيذي لشركة فاست لمقاولات البناء، عن اعتزازه وفخرهِ بدعم مهرجان الوراقين للكتاب المستعمل كواحد من الشركاء الرئيسين في تنظيمه ورعايته.
وأشار المهندس فتحي إلى العلاقة الراسخة والمتينة مع مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، مؤكداً أن دعم الشركة للمهرجان بدأ منذ الدورة الأولى وكان اسمه «مهرجان الكتاب المستعمل» وها هو التعاون مستمر خلال الدورة الثامنة، حيث يأتي هذا الدعم من خلال التجهيزات اللوجستية، أو الدعم المادي عبر شراء الكتب إلى ما هنالك من أشكال الدعم المتنوعة.
وتستمر الفعاليات الفنية والثقافية المصاحبة للمهرجان وسط إقبالٍ لافتٍ من طلاب المدارس وأبناء المجتمع، ومن الورش الفنية التي شهدها اليوم الثاني ورشة طباعة المانديلا وتشكيل بالخرز الحراري التي نظمها فرع مدرسة الوفاء لتنمية القدرات في الرملة بالإضافة إلى تقديم مسرحية «من حقي أن أتعلم» والفقرة الغنائية «أنا إنسان»، في حين قدم المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة ورشة التصوير والإعلام للأطفال، بالإضافة إلى غيرها من الورش والفقرات الفنية التي قدمتها لجنة الفعاليات والأنشطة، ولجنة استقطاب الجهات الحكومية والمؤسسات والمراكز والجمعيات ذات النفع العام والجاليات، والمؤسسات والمدارس المشاركة في المهرجان.
وتعرض في مهرجان الوراقين للكتاب المستعمل منتجات المشاريع الإنتاجية في قسم مسارات التابع لمركز مسارات للتطوير والتمكين التابع لمدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، وهذه المنتجات صنعت بأيدي الأشخاص ذوي الإعاقة ومن أبرزها أعمال النسيج «زولية» المصنوعة في فرع المدينة بالذيد، ومنتجات النحاس «عتيق»، و«فن الدرزة» في فرع المدينة بخورفكان، ومنتجات مخبز دانات من فرع المدينة بخورفكان أيضاً.