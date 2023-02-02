بعثة الولايات المتحدة تهدي مكتبة محمد بن راشد نسخة مترجمة من القرآن الكريم
بعثة الولايات المتحدة تهدي مكتبة محمد بن راشد نسخة مترجمة من القرآن الكريم
2 فبراير 2023 22:11
دبي (وام) أهدت بعثة الولايات المتحدة إلى دولة الإمارات نسخة مترجمة للقرآن الكريم صادرة عام 1764 ليتم عرضها بشكل دائم في مكتبة محمد بن راشد. جاء هذا التبرع خلال حفل رسمي ضمن فعاليات مهرجان طيران الإمارات للآداب وإثر شراكة البعثة مع كل من مكتبة محمد بن راشد ومؤسسة الإمارات للآداب، الجهة المنظمة لمهرجان الإمارات للآداب. وتم عرض النسخة لأول مرة خارج الولايات المتحدة في الجناح الأميركي في إكسبو 2020 دبي، وتشتمل النسخة على مجلدين وتعتبر طبعة ثانية من الترجمة الصادرة في عام 1734 للمستشرق الإنجليزي جورج سيل. وأظهر توماس جيفرسون، وهو ثالث رئيس أميركي -1801-1809- اهتماماً خاصاً بوجهات النظر الدينية المختلفة واقتنى هذه النسخة عام 1765 أثناء دراسته للقانون عندما كان يبلغ من العمر 22 عاماً.
حدث تاريخي وأعربت إيزابيل أبو الهول، الرئيسة التنفيذية وعضو مجلس أمناء مؤسسة الإمارات للآداب، عن بالغ سعادتها بالحدث التاريخي وقالت «نحتفي بثمار التسامح والسلام والوئام والقيم التي تشكل بنية دولة الإمارات الراسخة إذ نشهد التاريخ وهو في طور تكوينه»، ورحبت «بانتقال هذه النسخة لأول مرة منذ القرن الثامن عشر لتستقر هنا في مكتبة محمد بن راشد، الصرح الأدبي الأكبر في المنطقة». كما أعربت عن سرورها بالتعاون مع بعثة الولايات المتحدة ومكتبة محمد بن راشد لتعزيز رؤية الدولة وإيمانها بضرورة حفظ الإرث الإسلامي والعربي وتعزيز مكانته في المجتمع والعالم. وتُعرض نسخة «توماس جيفرسون» المترجمة للقرآن الكريم بشكل دائم في مكتبة محمد بن راشد ضمن معرض «ذخائر المكتبة»، الذي يضم مجموعات تاريخية وكنوزاً نادرة من حضارات العالم.
معرض الذخائر من جانبه، رحب معالي محمد أحمد المر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، بالوفد في أروقة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم ومعرض الذخائر الدائم بمحتوياته النادرة التي تعود إلى القرن الثالث عشر الميلادي.وأشار إلى أن معرض الذخائر في مكتبتنا يحتضن العديد من المخطوطات النادرة والرسائل الطبية الشافية والأطالس التاريخية والدواوين الشعرية والمقتنيات الثمينة، إلى جانب مجموعة رائعة من الكتب والمخطوطات النادرة، ومن بينها نسخ نادرة من القرآن الكريم، وإصدارات مبكرة من مطبوعات الكلاسيكيات الأدبية، وترجمات لاتينية لأعمال علمية من العصر الذهبي الإسلامي، ودوريات عربية نادرة من العالم العربي وخارجه. وقال إن نسخة القرآن الكريم المترجمة والنادرة، التي أهديت لمكتبة محمد بن راشد ستشكل إضافة قوية ومهمة بانضمامها إلى مجموعة من أروع الأعمال والمؤلفات الإنسانية التي تروي قصة عقود من المعرفة والحضارة في معرض الذخائر. وتوجه معاليه بالشكر لبعثة الولايات المتحدة على هذا الإهداء القيّم من طبعة توماس جيفرسون النادرة من النسخة الإنجليزية، والذي يعبر عن عمق ومتانة العلاقات والشراكات الاستراتيجية والثقافية بين البلدين. وكان مشرعون مسلمون أميركيون، انتخبوا أعضاء في مجلس النواب الأميركي، طالبوا بأن يؤدوا قسمهم على هذه النسخة المترجمة للغة الإنجليزية، ومن أبرزهم كيث إليسون، أول مُسلم يُنتخب لعضوية الكونجرس الأميركي عام 2006.
نسخة نادرة ومن جانبه صرح القائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة بأبوظبي شون فيرمي بأن بعثة الولايات المتحدة إلى دولة الإمارات تفخر بتقديم نسخة مترجمة نادرة باللغة الإنجليزية من القرآن الكريم، وخريطة لشبه الجزيرة العربية نشرت عام 1764، لمكتبة محمد بن راشد، والتي تم عرضها في جناح الولايات المتحدة الأميركية خلال معرض إكسبو 2020 دبي. يذكر أن حفل الإهداء كان ضمن أول أيام مهرجان طيران الإمارات للآداب أحد أبرز 10 مهرجانات أدبية حول العالم، وتُقام فعاليات المهرجان في فندق إنتركونتيننتال دبي فيستيفال سيتي ومكتبة محمد بن راشد في الفترة من 1 حتى 6 فبراير الحالي.