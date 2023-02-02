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ثقافة

«المسرح 41» تحتفي بـ«رحل النهار»

غلاف المجلة
2 فبراير 2023 21:21

الشارقة (الاتحاد)
رصد العدد «41» من مجلة المسرح الشهرية (فبراير)، التي تصدرها دائرة الثقافة في الشارقة، أجواء الدورة الـ«13» من مهرجان المسرح العربي، الذي نظمته الهيئة العربية للمسرح بالتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والاتصال المغربية في مدينة الدار البيضاء، 10-16 يناير الماضي.
وبمناسبة تتويج العرض الإماراتي «رحل النهار» لفرقة مسرح الشارقة الوطني بجائزة المهرجان، نشرت المجلة مجموعة من الآراء والانطباعات لمسرحيين محليين وعرب حول العرض، الذي كتب نصه إسماعيل عبدالله وأخرجه محمد العامري.

«بقعة ضوء»
في هذا الباب نشرت المجلة تقريراً واستطلاعاً حول «دار إقامة كبار الفنانين» التي أنشئت وافتتحت أخيراً في القاهرة لرعاية المسنين من المبدعين المصريين، بمكرمة من صاحب السمو حاكم الشارقة.
وفي «قراءات» كتبت آنا عكاش عن ذكريات الفن والحياة في شرق العاصمة اللبنانية وغربها، كما صورتها مسرحية «لعل وعسى»، أحدث أعمال الكاتبة والمخرجة اللبنانية كريستيل خضر، وقرأ عباس عبدالغني تقنيات الأداء الإخراجي في مسرحية «غيثة» الفائزة بجائزة مهرجان المسرح الوطني في المغرب، وهي للكاتب والمخرج إدريس الروخ، وتناول نورس عادل الجماليات السمعية والبصرية في عرض «أمل» الذي قدمه أخيراً المخرج والكاتب العراقي جواد الأسدي في منتدى المسرح التجريبي في بغداد، بينما كتب عبدالكريم قادري عن الصلة بين الدرامي والفكاهي في مسرحية «العازب» للمخرج الجزائري مولاي ملياني.وفي «حوار» طرح حاتم تليلي مجموعة من الأسئلة على الناقد والإعلامي التونسي عبدالحليم المسعودي، حول النقد، وعلاقة الثقافة العربية بالمسرح، وصلة هذا الأخير بالمدينة، وإشكاليات التأليف المسرحي. وحكى عبدالرزاق بوكبة في «أسفار» رحلته إلى الدورة الأولى من مهرجان أدرار الدولي للمسرح الصحراوي في الجزائر.

رؤى ومطالعات
وفي «صروح» تطرق محمد الخضيري إلى تاريخ «مسرح الأوديون» في باريس ومزاياه المعمارية ومكانته الثقافية في الوقت الراهن. وفي «رؤى» كتب سامر محمد إسماعيل تحت عنوان «كيف ابتكرت عروض المسرح السوري فضاءاتها؟»، وسأل صبري حافظ «لماذا لم تمنح كارليل تشرشل جائزة الدراما الأوروبية؟». وعن تقنية الارتجال المسرحي وفخاخها كتب ربيع يوسف قارئاً العرض الموسوم بـ«المسرحية» للمخرج السوداني إيهاب كباشي.
وفي «مطالعات» كتب محمد سمير الخطيب عن كتاب «أضواء الجانب الآخر: الدراما الإنجليزية في القرن العشرين» للمؤلف المصري الراحل محسن مصيلحي. وفي باب «متابعات» نشرت المجلة حواراً قصيراً مع المخرجة اللبنانية كريستيل خضر أجراه الحسام محيي الدين، وآخر مع الممثلة السورية حلا عمران أجرته لمى طيارة، كما حوى الباب تغطيات لفعاليات مثل الدورة العاشرة من «مهرجان الشارقة للمسرح الكشفي»، والدورة الثامنة من «مهرجان خورفكان المسرحي». 
وفي «رسائل» كتب رابح هوادف عن الدورة الأخيرة لمهرجان الجزائر للمسرح المحترف، بينما كتب أنور محمد عن ثمانية عروض مسرحية قدمتها وزارة الثقافة السورية بمناسبة اليوم العربي للمسرح خلال شهر يناير الماضي.

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