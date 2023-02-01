«دبي للثقافة» تثري «لغة الضاد» بمبادرة «أبجد»

دبي (الاتحاد)

أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي، «دبي للثقافة»، إطلاق مبادرة «أبجد» الهادفة إلى إثراء معاجم اللغة العربية بكلمات ومفردات جديدة تكون بديلة للمصطلحات الأجنبية الأكثر شيوعاً واستخداماً بين الناطقين بالعربية. جاء ذلك خلال مشاركة الهيئة في فعاليات النسخة الـ15 من مهرجان «طيران الإمارات للآداب» التي تقام خلال الفترة من 1 حتى 6 فبراير الجاري، في فندق إنتركونتيننتال دبي فستيفال سيتي ومكتبة محمد بن راشد، حيث تأتي هذه المبادرة في إطار خطط ومشاريع الهيئة الرامية إلى ترسيخ حضور اللغة العربية في المجالات الاجتماعية والاقتصادية كافة، وتعزيز مكانتها في المجتمع المحلي، بوصفها عنصراً أساسياً في الهوية الوطنية، وهو ما يتماشى مع رؤى دبي والإمارات التي تضع اللغة العربية ضمن أولوياتها الاستراتيجية والتنموية، وتدعم جهود نشر الثقافة وتكريس مكانة «لغة الضاد» بين اللغات العالمية.

وفي هذا الإطار، أكد الدكتور سعيد مبارك بن خرباش، المدير التنفيذي لقطاع الفنون والآداب في «دبي للثقافة»، أن مبادرة «أبجد» تمثل خطوة نوعية على طريق إثراء اللغة العربية بمفردات ومصطلحات جديدة. وقال: «تتأثر اللغات بحضارات الأمم واتجاهاتها وثقافاتها وتقاليدها، وعلى مدار التاريخ استطاعت اللغة العربية التعبير عن ثقافتنا وتوجهاتنا الفكرية، وتميزت بقدرتها على التأقلم مع التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والعلمية أيضاً، بفضل تعدد ألفاظها والاقتباس والاشتقاق، وهو ما جعلها إحدى ركائز الحضارة البشرية». وأضاف: «مع اتساع انفتاحنا على الثقافات الأخرى، شهدنا خلال السنوات الأخيرة شيوع استخدام الكثير من المصطلحات الأجنبية في المنطقة العربية، لاسيما المتعلقة بالحياة اليومية والمهنية، ما يمثل مؤشراً على أهمية تحديث معاجم اللغة العربية ورفدها بكلمات جديدة تكون بديلة للمصطلحات الأجنبية وتعبر عن المعنى نفسه».

ونوه ابن خرباش إلى أن مبادرة «أبجد» تأتي في إطار التزامات «دبي للثقافة» الهادفة إلى المحافظة على اللغة العربية وصونها والنهوض بها، مشيراً إلى أن الهيئة تسعى من خلال خططها ومشاريعها إلى تعزيز حضور «لغة الضاد» في المجالات كافة، وتأكيد مكانتها في المجتمع المحلي والعربي. وأوضح أن الهيئة تسعى عبر مبادرتها الجديدة إلى تحفيز شرائح المجتمع كافة على الابتكار وتشجيعهم على رفد اللغة بمصطلحات ومفردات جديدة.