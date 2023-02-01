البحريني محمد ياسين يفوز بجائزة الشارقة للإبداع المسرحي العربي
محمد ياسين (بابا ياسين) مشاركاً مع فنانين إماراتيين في حلقة من برنامج بإذاعة أبوظبي (أرشيفية)
1 فبراير 2023 22:04
الشارقة (الاتحاد) فاز الفنان البحريني محمد ياسين (1946) بجائزة الشارقة للإبداع المسرحي العربي في دورتها السادسة عشرة، تقديراً لمسيرته الفنية الغنية، ولاسيما جهوده في توظيف الدراما التلفزيونية والمسرح في تربية وتعليم النشء. وتأسست جائزة الشارقة للإبداع المسرحي العربي، بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، سنة 2007، وتمنح لأصحاب التجارب المسرحية العربية الرائدة والمتميزة. وسجل الفنان القدير محمد ياسين حضوره المسرحي الأول أواخر خمسينيات القرن الماضي، عبر مجموعة من العروض المدرسية، وفي وقت لاحق عرف بتقديم العروض المسرحية ذات الطابع الكوميدي والشعبي في المدن البحرينية. وفي عام 1970 انتدب للعمل مدرساً في الإمارات، حيث ظل في المجال التعليمي لغاية 1983، وشهدت تلك الفترة بروزه في أنجح البرامج التلفزيونية الموجهة إلى الأطفال، إضافة إلى مجموعة من المسلسلات الخليجية. ويتسلم ياسين الجائزة في حفل افتتاح الدورة الـ32 من أيام الشارقة المسرحية، التي تنظم في الفترة 13-20 مارس المقبل.
شخصية «أيام الشارقة» في السياق ذاته، اختارت اللجنة العليا المنظمة لأيام الشارقة المسرحية، الفنان عادل إبراهيم «الشخصية المحلية المكرمة» في الدورة الثانية والثلاثين للتظاهرة، تثميناً لتجربته الإبداعية، وعطائه الملحوظ في مجال التمثيل المسرحي على مدى أربعة عقود. وإبراهيم ولد في الكويت (1963) وترعرع في الشارقة، ويعد من الأعضاء المؤسسين لمسرح دبي الشعبي، وبصفته ممثلاً مسرحياً شارك في أكثر من 40 عرضاً، وعرف بأدواره الكوميدية، وقد تتلمذ على يد الفنان الكويتي الراحل صقر الرشود، وشارك في أول ورشة مسرحية نظمت في الإمارات مطلع الثمانينيات، وأشرف عليها الفنان التونسي الراحل منصف السويسي. وأول عرض مسرحي شارك فيه إبراهيم كان بعنوان «ولد فقر طايح في نعمة» 1976، وهو للمخرج إسماعيل محمد، ومثلت مشاركته بالتمثيل في مسرحية «مأساة بائع الدبس الفقير» 1983 للمخرج الراحل يحيى الحاج، نقلة نوعية في رحلته مع «أبي الفنون» حيث فاز بجائزة أفضل ممثل «دور ثان». وفي عام 1987 حقق حضوراً لافتاً في مسرحية «المخدوع» إخراج أحمد الأنصاري، حين قدمت في النسخة الثانية من مهرجان الشباب للمسرح الذي نظم في الشارقة، وكذلك برز عبر مسرحية «رحلة حنظلة» 1988 التي أخرجها عبد الإله عبدالقادر وقدمت في مهرجان دمشق المسرحي. وشارك إبراهيم أخيراً في عرض «غرب» للمخرج محمد سعيد السلطي الذي قدم في أيام الشارقة المسرحية (مارس 2022). وسيتم تكريم إبراهيم في حفل افتتاح أيام الشارقة المسرحية، وتعقد محاورة حول مشواره مع التمثيل، على أن يصدر كتاب يعكس جانباً من سيرته مع المسرح، ويتضمن شهادات لمعاصريه من المسرحيين المحليين والعرب حول تجربته الفنية المستمرة.